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أخبار العالم

عون يدعو لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع.. وإصابة مقربين من رئيس الحكومة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع طارئ في قصر بعبدا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن ابنة رئيس الحكومة وزوجته وعدد من مستشاريه اصيبوا من جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكان مصدر أمني لبناني وآخر طبي قد قالا لوكالة رويترز للأنباء، إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت.

ومن جهته قال ‏مدير عام الأمن العام اللبناني إن ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة من سنوات.

وأكد مدير الأمن سقوط قتلى في انفجاري بيروت. فيما قالت وسائل إعلام لبنانية إن 6 جثث على الأقل موجودة داخل مرفأ بيروت.

وقال شهود عيان في قبرص إنهم سمعوا دوي الانفجار الذي هز بيروت. بحسب ما أفادت قناة الحدث.

ونفت مصادر إٍسرائيلية للقناة السابعة أي صلة لإسرائيل بالحادث، كما نفى حزب الله صلة إسرائيل بالانفجار.

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