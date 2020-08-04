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أخبار العالم

انتظار ومتابعة.. البيت الأبيض يعلق على حادث انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:34 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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شيماء مصطفى
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع عن كثب ما يحدث في العاصمة اللبنانية، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وفي مؤتمر صحفي، قالت كيلي مكناني، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إنهم يراقبون الوضع في بيروت ويتابعون ما يحدث عن كثب ويلقون نظرة فاحصة على الأمر.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، وجه القوات المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أمر عون بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات المتضررة نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد وقوع حريق وتفجير في مرفأ بيروت، أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بوقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام بعد ذلك أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل أحد المستودعات. 
 
ونقلت قناة otv اللبنانية، عن مصادر مقربة من حزب الله اللبناني قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.
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