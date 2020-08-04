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رياضة

بعد تصريح شوبير عن شطب عضويته.. أحمد عيد يستفز الأهلي من داخل نادي الزمالك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:59 م
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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عمرو ابوبكر
نشبت مشادة في الفترة الأخيرة، عبر تصريحات متبادلة بين أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، والإعلامي أحمد شوبير، حول شطب عضوية اللاعب من القلعة البيضاء.

ودارت المشادة بعد تصريح شوبير ببرنامجه المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، بشطب عضوية نجم الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك.

ورد عبد الملك عليه ولكن عبر فضائية نادي الزمالك، بأنه لم يتم شطب العضوية، ولن يحدث ذلك، فهو من محبي النادي، مؤكدا انتماءه للنادي.

واتهم أحمد عيد عبد الملك، شوبير بأنه يعمل لحساب النادي الأهلي، ولا يوجد حياد في تصريحاته ببرنامجه.

ولم يصمت شوبير وخرج بتصريح قوي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب "هذه الصفحة لا تكتب أخباراََ غير صحيحة".

وكان ذلك إشارة من شوبير إلى تصريح شطب عضوية نجم الزمالك، بعد أن كُتب هذا التصريح وأذاعه في برنامج ملعب أون من أحمد شوبير.

ولم ينتهِ الأمر هكذا، عاد أحمد عيد لاستفزاز جماهير الأهلي مرة أخرى بعد تغريدته عن ملعب استاد بورسعيد.

وكتب أحمد عيد عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، "روحت النادي لاقيت متعلق ع البوابة الزمالك نادي القرن". 

وأرفق عبد الملك كلماته بصورة له من أمام بوابة النادي، وكارنيهات عضويته.

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