عرض برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الصحة اللبنانى كشف عن مصرع 27 وإصابة 2500 جراء تفجير بيروت.

وقالت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن الانفجار الذى حدث اليوم من الأخبار السيئة التى تلقاها الجميع، موضحة أن الجميع حزين على الإصابات و الخسائر التى حدثت.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك عشرات الضحايا، وهناك بعض المفقودين، والجميع فى الدولة يتحرك من أجل إنقاذ المواطنين.





وتابعت أن هناك أكثر من 1000 جريح جراء انفجار بيروت، والحكومة بالكامل تعمل لمساعدة المصابين.





ولفتت إلى أن لبنان تلقت رسائل من بعض الدول لتقديم المساعدة، وكشفت أن هناك اجتماع مجلس الوزراء وسيتم معرفة كل شئ.



