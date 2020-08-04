عرض برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الصحة اللبنانى كشف عن مصرع 27 وإصابة 2500 جراء تفجير بيروت.
وقالت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن الانفجار الذى حدث اليوم من الأخبار السيئة التى تلقاها الجميع، موضحة أن الجميع حزين على الإصابات و الخسائر التى حدثت.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك عشرات الضحايا، وهناك بعض المفقودين، والجميع فى الدولة يتحرك من أجل إنقاذ المواطنين.
وتابعت أن هناك أكثر من 1000 جريح جراء انفجار بيروت، والحكومة بالكامل تعمل لمساعدة المصابين.
ولفتت إلى أن لبنان تلقت رسائل من بعض الدول لتقديم المساعدة، وكشفت أن هناك اجتماع مجلس الوزراء وسيتم معرفة كل شئ.
وأجرى الجيش اللبناني والمواطنين عملية بحث موسعة عن المفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرت جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت ، وعرضت فضائية " lbc" اللبنانية لقطات مصورة من تلك العملية.
وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد وقوع حريق وتفجير في مرفأ بيروت، أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بوقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.
ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.
ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أمر عون بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات المتضررة نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.