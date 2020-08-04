الجيش اللبناني يجري عملية بحث عن المفقودين تحت الأنقاض جراء انفجار مرفأ بيروت

أجرى الجيش اللبناني والمواطنين عملية بحث موسعة عن المفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرت جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت ، وعرضت فضائية " lbc" اللبنانية لقطات مصورة من تلك العملية.
وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد وقوع حريق وتفجير في مرفأ بيروت، أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بوقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.
ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.
ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أمر عون بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات المتضررة نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.