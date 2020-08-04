كارثة فى لبنان.. عامل بـ مرفأ بيروت: عنبر الانفجار يحتوى على آلاف الأطنان من المفرقعات

قال أحد العاملين في مرفأ بيروت والذي تعرض إلى للإصابة،، جراء الانفجار إنه كان متواجدا في مكتبه أمام العنبر وسمع صوت فرقعة خفيفة ثم فوجيء بالانفجار الضخم .





وأضاف في تصريحات تليفزيونية على قناة " الغد "، :" لم نشهد هذه الكارثة في تاريخ لبنان ".





وتابع:" عنبر المرفأ به آلاف الأطنان من المفرقعات ومتواجدة في العنبر منذ عدة سنوات، ولا نعرف كيفية وصول النيران إلى المفرقعات داخل العنبر".





و وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.





ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أمر عون بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات المتضررة نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.