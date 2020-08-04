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دمار هائل خلفه.. انفجار مرفأ بيروت والطائرات تحاول إخماد النيران.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:35 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
عرضت قناة "العربية"، لقطات مصورة ترصد آثار الدمار الهائل التي خلفها انفجار مرفأ بيروت .

وأظهرت اللقطات قيام الطائرات بمحاولة إطفاء ألسنة اللهب المتصاعدة من مكان وقوع الانفجار.

ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أمر عون بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات المتضررة نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد وقوع حريق وتفجير في مرفأ بيروت، أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.

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