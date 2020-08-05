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سيارات

خطوات للحفاظ على سيارتك من أضرار الطقس الحار

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تشهد البلاد حالة من ارتفاع درجات الحرارة ، ليسود فى جميع انحاء البلاد موجة طقس حارة ، كما اعلنت هيئة الارصاد الجوية .

وخلال هذه الفترة من كل عام يعاني العديد من قائدى السيارات من المشاكل التى تسببها ارتفاع درجات الحرارة على سيارتهم ، والتى تصل فى بعض الاحيان الى اشتعالها كليا .

لذلك تختلف القيادة في فصل الصيف كثيرا عن الفصول الأخرى لأنه في الدرجات العالية للحرارة وتحتاج السيارة إلى عناية وحماية إضافية وخاصة أثناء هذا الوقت بالتحديد .

وخلال السطور التالية نتعرف سويا عن خطوات لحماية وكيفية الحفاظ على اجزاء السيارة وعدم التعرض لأي أضرار ناتجة عن الحرارة .

يجب استخدام مادة الفازلين الطبي ودهانها على جميع الأجزاء الجلد داخل السيارة بما فيها الفرش بالكامل لتكوين طبقة عازلة ضد الشمس وبقائها بحالة جيدة .

بالاضافة الى استخدام حاجب للشمس ووضعه على الزجاج الامامى للسيارة لحجب أشعة الشمس الضارة عن الكونسول وعجلة  القيادة  حتى لا يتغير لونها أو يتشققن  .

وضع غطاء نصفي او كامل على الهيكل الخارجى للسيارة أثناء توقفها لفترات طويلة أسفل أشعة الشمس حتى لا تتاثر او تتاثر اجزائها الداخلية .

مراجعة دورة التبريد يوميا كاملا وتزويد المياه إذا كانت بها اى نقصان وعدم الاهمال فيها نهائيا حتى لا يتضرر المحرك أو يتلف نهائيا مما سيكلفك صرف الأموال الطائلة عليه .

التأكد من سلامة بطارية السيارة أثناء ارتفاع درجات الحرارة  ومستويات المياه في البطاريات السائلة 

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