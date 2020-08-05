خطوات للحفاظ على سيارتك من أضرار الطقس الحار

تشهد البلاد حالة من ارتفاع درجات الحرارة ، ليسود فى جميع انحاء البلاد موجة طقس حارة ، كما اعلنت هيئة الارصاد الجوية .
وخلال هذه الفترة من كل عام يعاني
العديد من قائدى السيارات من المشاكل التى تسببها ارتفاع درجات الحرارة على
سيارتهم ، والتى تصل فى بعض الاحيان الى اشتعالها كليا .
لذلك تختلف القيادة في فصل الصيف كثيرا
عن الفصول الأخرى لأنه في الدرجات العالية للحرارة وتحتاج السيارة إلى عناية وحماية
إضافية وخاصة أثناء هذا الوقت بالتحديد .
وخلال السطور التالية نتعرف سويا عن
خطوات لحماية وكيفية الحفاظ على اجزاء السيارة وعدم التعرض لأي أضرار ناتجة عن
الحرارة .
يجب استخدام مادة الفازلين الطبي
ودهانها على جميع الأجزاء الجلد داخل السيارة بما فيها الفرش بالكامل لتكوين طبقة
عازلة ضد الشمس وبقائها بحالة جيدة .
بالاضافة الى استخدام حاجب للشمس
ووضعه على الزجاج الامامى للسيارة لحجب أشعة الشمس الضارة عن الكونسول وعجلة القيادة
حتى لا يتغير لونها أو يتشققن .
وضع غطاء نصفي او كامل على الهيكل
الخارجى للسيارة أثناء توقفها لفترات طويلة أسفل أشعة الشمس حتى لا تتاثر او تتاثر
اجزائها الداخلية .
مراجعة دورة التبريد يوميا كاملا
وتزويد المياه إذا كانت بها اى نقصان وعدم الاهمال فيها نهائيا حتى لا يتضرر
المحرك أو يتلف نهائيا مما سيكلفك صرف الأموال الطائلة عليه .
التأكد من سلامة بطارية السيارة أثناء ارتفاع درجات الحرارة ومستويات المياه في البطاريات السائلة