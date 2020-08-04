بعد توجيهات الرئيس.. عضو تعليم النواب يكشف مزايا إنشاء جامعات جديدة بالمحافظات

أيد محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.





وقال "يحيي" لـ"صدى البلد"، إن مسؤولية التعليم هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدنى، والفترة الماضية شهدت سيطرة من جانب الجامعات الخاصة بسبب عدم استيعاب الجامعات الحكومية أعداد الطلاب، وذكاء القيادة السياسية كشف هذا الأمر وقام على الفور بإطلاق توجيه لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وغيرها.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء جامعات جديدة بمختلف المحافظات فى هذا الوقت يواكب التطورات العالمية، مؤكدًا ضرورة وجود أقسام متخصصة في التكنولوجيا الحديثة وليس فى استخدامها.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كان ذلك بعد أن



