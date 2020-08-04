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برلمان

بعد توجيهات الرئيس.. عضو تعليم النواب يكشف مزايا إنشاء جامعات جديدة بالمحافظات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:37 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان
أيد محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.

وقال "يحيي" لـ"صدى البلد"، إن مسؤولية التعليم هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدنى، والفترة الماضية شهدت سيطرة من جانب الجامعات الخاصة بسبب عدم استيعاب الجامعات الحكومية أعداد الطلاب، وذكاء القيادة السياسية كشف هذا الأمر وقام على الفور بإطلاق توجيه لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وغيرها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء جامعات جديدة بمختلف المحافظات فى هذا الوقت يواكب التطورات العالمية، مؤكدًا ضرورة وجود أقسام متخصصة في التكنولوجيا الحديثة وليس فى استخدامها.

كان ذلك بعد أن اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.

كما وجه باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعي والتي ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، بما فيها إنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات، وصياغة المنظومة الجامعية على نحو يعظم الاستفادة العلمية والأكاديمية بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المتميزة الحديثة، وكذلك سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.
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