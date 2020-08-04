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بين الناس

مواطن يستغيث من تلوث مياه الشرب بحي المنيل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
استغاث محمد سامي أحد قاطني حي المنيل من خلال خدمة بين الناس التي يقدمها موقع صدى البلد لتلوث مياه الشرب بحي المنيل. 

وقال في شكواه " امبارح الصبح بفتح الحنفيه لقيت مياه سودا نازله مليانه زيت وطين ومش أول مره تحصل من ساعة ما بدأوا حفر من ٩ شهور والمياه مش صحيه ومش نضيفه".
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وناشد محمد المسؤليين بسرعة حل تلك المشكلة وانهاء أعمال التصليحات بحي المنيل التي انهكت السكان من كثرة الأتربه وتلوث المياه.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
مواطن يستغيث من تلوث مياه الشرب بحي المنيل
مواطن يستغيث من تلوث مياه الشرب بحي المنيل
مواطن يستغيث من تلوث مياه الشرب بحي المنيل
مواطن يستغيث من تلوث مياه الشرب بحي المنيل
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