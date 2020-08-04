مواطن يستغيث من تلوث مياه الشرب بحي المنيل

استغاث محمد سامي أحد قاطني حي المنيل من خلال خدمة بين الناس التي يقدمها موقع صدى البلد لتلوث مياه الشرب بحي المنيل.





وقال في شكواه " امبارح الصبح بفتح الحنفيه لقيت مياه سودا نازله مليانه زيت وطين ومش أول مره تحصل من ساعة ما بدأوا حفر من ٩ شهور والمياه مش صحيه ومش نضيفه".

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وناشد محمد المسؤليين بسرعة حل تلك المشكلة وانهاء أعمال التصليحات بحي المنيل التي انهكت السكان من كثرة الأتربه وتلوث المياه.









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