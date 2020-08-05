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مرأة

بـ 3 حيل خارقة.. تعرفي كيف تنقصين وزنك الزائد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:23 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
بمشروبات سريعة يمكنك حرق الدهون والتخلص من دهون البطن العنيدة  إليك ثلاثة مشروبات سريعة تساعد على حرق الدهون بسرعة بجانب نظام غذائى معتدل ورياضة المشى ساعة يوميا.

مشروب التفاح والجنزبيل

مكونات المشروب:

1 ثمرة من الكرنب متوسطة ​​الحجم

1 ثمرة من التفاح

ملعقة من الجنزبيل

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون

مشروب بذور الشيا والعسل
مكونات المشروب:

ملعقة من بذور الشيا 
 2 ملعقة شاي عصير ليمون 
 ملعقتان صغيرتان العسل 
 
طريقة تطبيق المشروب:
فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر.

يمكن لتلك الوصفة أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا.

مشروب الجريب فروت والليمون: 

المكونات لتحضير مشروب  لحرق الدهون

 ثمرة من الجريب فروت
ملعقة عصير ليمون 
ملعقة من الجنزبيل
نصف ملعقة قرفة

الطريقة : 

في الخلاط الكهربائي قومي بسحق ثمرة الجريب فروت  وأضيفى القرفة والجنزبيل والليمون وقومى بسحقهم جيدا
اخلطي إلى أن تحصلي على مشروب متجانس ثم أضيفى الليمون وأمزجى مرة أخرى. 

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