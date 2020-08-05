بـ 3 حيل خارقة.. تعرفي كيف تنقصين وزنك الزائد

بمشروبات سريعة يمكنك حرق الدهون والتخلص من دهون البطن العنيدة إليك ثلاثة مشروبات سريعة تساعد على حرق الدهون بسرعة بجانب نظام غذائى معتدل ورياضة المشى ساعة يوميا.

مشروب التفاح والجنزبيل



مكونات المشروب:

1 ثمرة من الكرنب متوسطة ​​الحجم

1 ثمرة من التفاح

ملعقة من الجنزبيل

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون