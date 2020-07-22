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مرأة

وداعا لدهون البطن العديدة بـ3 حيل مجربة ومضمونة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:31 م
الكرش
الكرش
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لمياء الياسين

هل تبحثين عن مشروب سريع  لإذابة دهون البطن العنيدة  إليك ثلاثة مشروبات سريعه تساعد على حرق الدهون بسرعه بجانب نظام غذائى معتدل ورياضة المشى ساعة يوميا.
 
مشروب البقدونس و التفاح

المكونات لتحضير مشروب  لحرق الدهون

حفنة من البقدونس

1 ثمرة من الجريب فروت

نصف ثمرة من التفاح

ملعقة من إكليل الجبل

طريقة عمل المشروب:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون 

يمكنك المواظبة على تناول تلك المشروب 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وبدء إختفاء دهون البطن تدريخيا

مشروب اكليل الجبل  والجريب فروت

مكونات المشروب:

حفنة من الكرفس

1 ثمرة من الجريب فروت

ملعقة من إكليل الجبل

طريقة عمل المشروب:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون

مشروب الجريب فروت والليمون

المكونات لتحضير مشروب  لحرق الدهون

 ثمرة من الجريب فروت
ملعقة عصير ليمون
ملعقة من الجنزبيل
نصف ملعقة قرفة
الطريقة

فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق ثمرة الجريب فروت  وأضيفى القرفة والجنزبيل والليمون وقومى بسحقهم جيدا
اخلطي إلى أن تحصلي على مشروب متجانس ثم أضيفى الليمون وأمزجى مرة أخرى
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