مجدي عبد الغني: عرض أمريكي مغرٍ جدا لاحتراف شيكابالا وحسام عاشور

كشف مجدي عبدالغني ، نجم مصر والأهلي السابق، عن تلقيه عرضا أمريكيا لمحمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال مجدي عبدالغني، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تلقيت عرضا من أحد الأصدقاء فى أمريكا لخوض شيكابالا تجربة احتراف فى الدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة فى "بوسطن" وتم التواصل بي بصفتي رئيس جمعية اللاعبين المحترفين".

وأضاف "العرض الأمريكي أيضًا يشمل حسام عاشور ، هم يريدون اللاعبين الخبرة، والعرض مغرٍ للغاية وسأكون حلقة وصل بين الطرفين خلال الفترة القادمة".





ويستأنف الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.



