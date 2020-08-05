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مرأة

في لمح البصر.. تخلصي من الأعراض المزعجة لـ دوالي الساقين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:37 ص
دوالى
دوالى
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لمياء الياسين
دوالي الساقين من الأمراض الأكثر شيوعًا بين النساء وتعد أبرز أعراضها المزعجة "تورم  اسفل الساقين، والشعور بحكة في جلد الساقين، بجانب الإحساس بآلام وثقل بالساق، وتشنجات العضلات".

إليك علاجات سريعة لتقليل الآثار المزعجة الدوالى الساقين وتقليل حجم الأوردة. يقدمها موقع برايت سايد.


وصفة الثوم  وزيت الزيتون

كل ما تحتاجين..

6 فصوص ثوم
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
زيت القرنفل

طريقة تطبيق الوصفة

فى وعاء اطحنى وامزجي الثوم مع زيت القرنفل وأضيفى 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى المحلول واتركيه لمدة 12 ساعة قبل استخدامه وضعى الخليط على منطقة الدوالى  لمدة 15 دقيقة بحركات دائرية حتى يتم امتصاصه بالكامل في بشرتك وكررى هذا على أساس يومي ويمكنك أيضًا لف المنطقة بقطعة قماش وتركها لمدة 15 دقيقة لتقليل حجم الأوردة.

وصفة جل الصبار وخل التفاح

كل ما تحتاجين ..

جل الصبار
ملعقة من زيت الزيتون
ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة تطبيق الوصفة

يمكنك تطبيق الوصفة التالية للتخلص من الدوالى من خلال مزج جل الصبار وزيت الزيتون  وزيت جوز الهند، واستخدام ضمادة قطنية وضعيها على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة شهر.
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