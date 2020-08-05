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رياضة

هناك حملة ممنهجة ضدي.. حسام عاشور: تركي آل الشيخ يحب الأهلي أكثر من مسئولي النادي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:18 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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عمرو ابوبكر
أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والذي تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، يحب النادي الأهلي أكثر من مسئولين يعملون داخل النادي.

وقال عاشور، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "هناك حملة ممنهجة ضدي ولا أعلم لماذا، فكنت على مدار 16 عاما مثالا للالتزام، علاقتي بالنادي الأهلي وطيدة، وبيتي الدائم، ولكن علاقتي انتهت مع مسؤولين داخل النادي".

وأضاف: "تركي آل الشيخ قال لي طلباتك أوامر؛ لهذا السبب قمت بتسجيل فيديو لأوجه له الشكر، وفي النادي الأهلي ذاته، المسؤولون يوجهون الشكر لتركي آل الشيخ عندما يقوم بعمل شيء للنادي، فلماذا عندما يخرج حسام عاشور ليوجه الشكر لهذا الشخص؛ يتم الاعتراض على ذلك".

واختتم: "تركي آل الشيخ من الشخصيات المحترمة والتي تحب النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي".
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