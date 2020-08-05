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رياضة

أحمد حجازي يكشف لأول مرة حقيقة رحيله عن وست بروميتش الإنجليزي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الدولي المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون، حقيقة رحيله عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعد تردد أنباء عودته إلى صفوف الأهلي.

وقال حجازي خلال حديثه لـ"اللعيب" المذاع على MBC مصر: "اتفقت مع بروميتش على إجراء عملية خلال الموسم المنتهي لأنها كانت مؤجلة من الموسم السابق له، والحمد لله نجحت في العودة تدريجيًا للتواجد كأساسي مع الفريق وحققت المطلوب بالصعود إلى البريميرليج".

وأردف: "عقدي مع وست بروميتش متبقي به موسمين، أتمنى أن أنجح خلالهما في تقديم كل ما أملك، العودة للدوري الممتاز تعني الكثير بالنسبة لي، وكان هدفي خلال هذا الموسم".

وأوضح: "رحيلي عن وست بروميتش لم يٌفتح نهائيًا مع إدارة النادي؛ ولذلك لا أملك أي شيء لأعلق عليه في هذا الشأن".

واختتم: "أتعجب كثيرًا مما يتردد عن وجود شروط من جانبي للتواجد مع منتخب مصر، هذا ليس منطقيا، ولا أحد يتشرط على منتخب بلاده".
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