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فن

بـ صورة ودعاء.. هاني شاكر يتضامن مع لبنان بعد انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الصورة علم لبنان ، معلنا من خلالها تضامنه معها؛ بعد الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت.
 
وكتب معلقا على الصورة: "‎‏اللهم احفظ أهلنا في لبنان وأنزل عليهم الرحمات واحفظهم بحفظك يارب


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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".


وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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