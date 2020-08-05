محافظ بيروت: نصف المدينة تعرض لدمار واسع بسبب الانفجار

قال محافظ العاصمة اللبنانية بيروت إن نصف المدينة تعرض لدمار واسع بسبب الانفجار، حسبما نقلت عنه "فضائية العربية".





وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، إن انفجار بيروت أشبه بتفجير هيروشيما وناجازاكي.





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واتفق محافظ ​بيروت​ ​ الحرس والإطفاء، واجتمع بالقادة والضباط والعناصر مؤكدًا لهم أنه "في مثل هذه الأيام من عام 1982 كانت ​مدينة بيروت​ تتعرض لهجوم عدواني دمر أجزاء كبيرة منها واستبسل أبناؤها في الدفاع عنها ومنهم من استشهد وقضى بطلا".





وتابع: "أما اليوم فإن بيروت أمَّنا وحبيبتنا، فهي تتعرض لهجوم من نوع آخر، إنه هجوم المرض والوباء والجوع والفقر والعوز، وها أنتم أبناء وأبطال تستبسلون في الدفاع عنها، عن طريق إغاثة المريض والوقوف إلى جانب المصابين والأهالي في الشوارع والأزقة والأبنية وتقومون بتقديم المساعدة وعزل المناطق والأبنية وتعقيمها".





بدوره، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا، مؤكدا إصابة نحو 4 آلاف بجروح.



