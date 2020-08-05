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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:47 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الأربعاء، 5-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

شاختار دونيتسك الأوكرانى × فولفسبورج الألماني – على قناة beIN Sports HD 2      

كوبنهاجن الدنماركى × إسطنبول باشاك شهير التركى – على قناة beIN Sports HD 1   

مانشستر يونايتد × لاسك لينز النمساوى –  على قناة beIN Sports HD 2

إنتر ميلان الإيطالي × خيتافى الإسبانى - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

العدالة × الاتفاق – السادسة مساء – على قناة KSA Sports 4 HD

الوحدة × الشباب – السادسة والنصف مساء – على قناة KSA Sports 3 HD      

النصر × الهلال – الثامنة مساء – على قناة KSA Sports 2 HD     

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