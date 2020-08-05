مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، 5-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم
شاختار دونيتسك الأوكرانى × فولفسبورج الألماني – على قناة beIN Sports HD 2
كوبنهاجن الدنماركى × إسطنبول باشاك شهير التركى – على قناة beIN Sports HD 1
مانشستر يونايتد × لاسك لينز النمساوى – على قناة beIN Sports HD 2
إنتر ميلان الإيطالي × خيتافى الإسبانى - على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
العدالة × الاتفاق – السادسة مساء – على قناة KSA Sports 4 HD
الوحدة × الشباب – السادسة والنصف مساء – على قناة KSA Sports 3 HD
النصر × الهلال – الثامنة مساء – على قناة KSA Sports 2 HD