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فن

يارب الطف بينا وصبرنا.. يارا تواسي الشعب اللبناني بكلمات مؤثرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:42 ص
يارا
يارا
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ميرنا محمود
علقت الفنانة يارا علي حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالأمس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتب يارا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "يا رب الطف بنا وبوطننا وارحم شُهدائنا واشفي الجرحى وصبّرنا يا رب... ما إلنا غيرك يا ربدعواتكم لنا وللُبناننا الحبيب يا رب...". 

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء. 
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