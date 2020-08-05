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حجمها ضخم... سفينة بحرية من حقبة الاتحاد السوفيتي تصل إلى مرقدها الأخير.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:38 ص
سفينة
سفينة
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شيرين عادل
 عرضت فضائية  الآن مقطع فيديو رصد وصول سفينة بحرية من حقبة الاتحاد السوفيتي إلى مرقدها الأخير . 

ووفقأ للتقرير فقد تم نقل سفينة أثرية من طراز "Ekranoplan" تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي إلى مكانها الأخير في مدينة دربنت الروسية المطلة على بحر قزوين.

و بحسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية فإن منطقة السفينة ستصبح متحفًا  وقد استغرق نقل السفينة 14 ساعة بسبب حجمها الكبير.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، فإن السرعة العالية للمركبة وعدم رؤية الرادار لها كان يسمح لها بالاقتراب بشكل كافٍ من حاملات الطائرات واطلاق هجمات صاروخية دقيقة.

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