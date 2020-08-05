حجمها ضخم... سفينة بحرية من حقبة الاتحاد السوفيتي تصل إلى مرقدها الأخير.. شاهد

عرضت فضائية الآن مقطع فيديو رصد وصول سفينة بحرية من حقبة الاتحاد السوفيتي إلى مرقدها الأخير .





ووفقأ للتقرير فقد تم نقل سفينة أثرية من طراز "Ekranoplan" تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي إلى مكانها الأخير في مدينة دربنت الروسية المطلة على بحر قزوين.





و بحسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية فإن منطقة السفينة ستصبح متحفًا وقد استغرق نقل السفينة 14 ساعة بسبب حجمها الكبير.





ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، فإن السرعة العالية للمركبة وعدم رؤية الرادار لها كان يسمح لها بالاقتراب بشكل كافٍ من حاملات الطائرات واطلاق هجمات صاروخية دقيقة.



