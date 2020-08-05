جثث تحت الأنقاض.. لقطات انتشال ضحايا انفجار لبنان.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا الآن" مقطع فيديو رصد مواصلة فرق الإطفاء رفع أنقاض ضحايا انفجار حادث أمس الثلاثاء.





وتواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى عمليات رفع الأنقاض في مرفأ بيروت ومحيطه بحثا عن ضحايا الانفجار الضخم الذي هزه مساء أمس.





وتشير المعلومات الأولية إلى أن عشرات المفقودين ما زالوا تحت ركام المباني التي دمر بعضها بالكامل، فيما سجلت السلطات الصحية حتى الآن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 4 آلاف.





وتمتلئ المشافي في العاصمة بيروت بالعشرات من حالات الإصابة الحرجة.





وهزّ انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.





وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".





من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيق.



