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فن

الحب.. بفيديو كوميدي ريم البارودي تمازح وفاء عامر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:17 ص
ميرنا محمود
نشرت الفنانة ريم البارودى مقطع فيديو برفقة النجمة وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.

وظهرت ريم  وهي تمازح وفاء عامر وكتبت معلقة على الفيديو قائلة: "وفاء عامر الحب". 

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يذكر أن ريم البارود حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.


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