بالفيديو.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان

يمكن تقديم الفراخ بطريقة مختلفة، لذا قدمت الشيف نونا لكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان، ولن تستغرق هذه الوصفة الكثير من المجهود او التكاليف، وسوف تنال إعجاب عائلتك بأكملها، وإليكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان.
وقت التحضير: 20 دقيقة
وقت الطهي: 60 دقيقة
تكفي لـ : 5 أشخاص
وتعتبر طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان من الوصفات المميزة والشهية، والتي يمكن تقديمها مع الارز الاصفر بالخضار، او مع المكرونة بجميع اشكالها، فهي وجبة مفضلة للأطفال الذين يحبون دبابيس الفراخ.
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طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان
مقادير عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان
كيلو دبابيس دجاج
زيت
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
2 ملعقة كبيرة كاتشب
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة هريسة حارة
2 ملعقة كبيرة عسل أسود
بابريكا
رشة حبهان بودر
ملح
طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان :
1- نحضر دبابيس الدجاج ونغسلها على الناشف جيدًا بالدقيق، ونقوم بدعكها جيدًا.
2- نتركها به على الأقل ربع ساعة ثم نغسلها تحت الماء الجاري جيدًا من الدقيق.
3- ثم ننقعها في ماء وملح فترة حتى نتخلص من الزفارة، ثم نغسلها بالماء جيدًا .
4- ثم نحضر طاسة على النار، ونضع بها زيت وننزل بالدبابيس، ونعطيها صدمة من جميع الجهات مع رشة فلفل أسود حتى يتغير لونها و تأخذ نصف تسوية.
5- ثم نرفع الدبابيس من الطاسة، ونضعها فى طبق جانبًا.
6- ثم نضع في نفس الطاسة باقي المكونات على الزيت، ونضع العسل الأسود، والكاتشب والهريسة الحارة والمستردة والحبهان والبابريكا والملح ونقلبهم جيدًا مع الزيت حتى يغلوا على النار.
7- ثم ننزل عليهم بالدبابيس مرة أخرى، و نهدئ النار ونقلبها على جميع الجهات.
8- نغطي الحلة حتى تمام التسوية ثم نخرجها ونضعها في طبق التقديم .