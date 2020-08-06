بالفيديو.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان

مقادير عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان



كيلو دبابيس دجاج

زيت

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

2 ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة كبيرة هريسة حارة

2 ملعقة كبيرة عسل أسود

بابريكا

رشة حبهان بودر

ملح

1- نحضر دبابيس الدجاج ونغسلها على الناشف جيدًا بالدقيق، ونقوم بدعكها جيدًا.





2- نتركها به على الأقل ربع ساعة ثم نغسلها تحت الماء الجاري جيدًا من الدقيق.





3- ثم ننقعها في ماء وملح فترة حتى نتخلص من الزفارة، ثم نغسلها بالماء جيدًا .





4- ثم نحضر طاسة على النار، ونضع بها زيت وننزل بالدبابيس، ونعطيها صدمة من جميع الجهات مع رشة فلفل أسود حتى يتغير لونها و تأخذ نصف تسوية.





5- ثم نرفع الدبابيس من الطاسة، ونضعها فى طبق جانبًا.





6- ثم نضع في نفس الطاسة باقي المكونات على الزيت، ونضع العسل الأسود، والكاتشب والهريسة الحارة والمستردة والحبهان والبابريكا والملح ونقلبهم جيدًا مع الزيت حتى يغلوا على النار.





7- ثم ننزل عليهم بالدبابيس مرة أخرى، و نهدئ النار ونقلبها على جميع الجهات.



