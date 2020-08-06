AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالفيديو.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:58 ص
طريقة عمل دبابيس
طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان
Advertisements
آية التيجي
يمكن تقديم الفراخ بطريقة مختلفة، لذا قدمت الشيف نونا لكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان، ولن تستغرق هذه الوصفة الكثير من المجهود او التكاليف، وسوف تنال إعجاب عائلتك بأكملها، وإليكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان.

وقت التحضير: 20 دقيقة
وقت الطهي: 60 دقيقة
تكفي لـ : 5 أشخاص

وتعتبر طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان من الوصفات المميزة والشهية، والتي يمكن تقديمها مع الارز الاصفر بالخضار، او مع المكرونة بجميع اشكالها، فهي وجبة مفضلة للأطفال الذين يحبون دبابيس الفراخ.


طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان

مقادير عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان

كيلو دبابيس دجاج
زيت
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
2 ملعقة كبيرة كاتشب
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة هريسة حارة
2 ملعقة كبيرة عسل أسود
بابريكا
رشة حبهان بودر
ملح

طريقة عمل دبابيس الدجاج بدبس الرمان :

1- نحضر دبابيس الدجاج ونغسلها على الناشف جيدًا بالدقيق، ونقوم بدعكها جيدًا.

2- نتركها به على الأقل ربع ساعة ثم نغسلها تحت الماء الجاري جيدًا من الدقيق.

3-  ثم ننقعها في ماء وملح فترة حتى نتخلص من الزفارة، ثم نغسلها بالماء جيدًا .

4- ثم نحضر طاسة على النار، ونضع بها زيت وننزل بالدبابيس، ونعطيها صدمة من جميع الجهات مع رشة فلفل أسود حتى يتغير لونها و تأخذ نصف تسوية.

5- ثم نرفع الدبابيس من الطاسة، ونضعها فى طبق جانبًا.

6- ثم نضع في نفس الطاسة باقي المكونات على الزيت، ونضع العسل الأسود، والكاتشب والهريسة الحارة والمستردة والحبهان والبابريكا والملح ونقلبهم جيدًا مع الزيت حتى يغلوا على النار.

7-  ثم ننزل عليهم بالدبابيس مرة أخرى، و نهدئ النار ونقلبها على جميع الجهات.

8- نغطي الحلة حتى تمام التسوية ثم نخرجها ونضعها في طبق التقديم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة.. فيديو

في دقائق.. فاهيتا الدجاج بالطريقة الأصلية

زي المطاعم.. طريقة عمل أرز الريزو.. فيديو

خطوة بخطوة.. طريقة عمل كيكة القهوة.. بالفيديو

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الباذنجان المخلل.. فيديو

الفتة والمنسف والكبسة.. تعرف على أشهر أكلات عيد الأضحى في الدول العربية

ترشيحاتنا

عمرو أديب يضرب بقوة بعد انفجار بيروت: مصر لا تخلط بين السياسة والدور الإنساني

من غرفة العمليات.. فيفى عبده تحتفل بمولود ابنتها هنادى.. شاهد

الحلم أصبح حقيقة.. ولاية أمريكية تسمح بقيادة السيارات الطائرة على طرقها

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

تورط تركيا في تفجير بيروت.. خبير يكشف بالأدلة الأسباب والدوافع

مراهق بلطجي يسحل رجلا بوحشية بدون مبرر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

في عيده الـ 16 بالأوبرا.. بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة

شاهد سائح يحطم أصابع تمثال عمره ٢٠٠ عام.. وكورونا يكشفه.. فيديو