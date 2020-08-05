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أخبار العالم

٥٩ عام كبرنا و اتبعتنا نفس مشاهد العذاب و الدمار...علي جابر يستعيد ذكريات الاليمة ببيروت علي مر السنين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:41 م
علي جابر
علي جابر
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ميرنا محمود
علق الاعلامي علي جابر مدير مجموعة إم بي سي، وعضو لجنة تحكيم برنامج "ارابز جوت تالنت علي   الانفجار الاليم  الذي وقع أمس في العاصمة اللبنانية. 

ونشر صورا جمعت ذكريات الاليمة ببيروت منذ صغرة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك وكتب معلقا: 
٥٩ عام ، كبرنا و اتبعتنا نفس مشاهد العذاب و الدمار.

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سُمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترًا من العاصمة. 


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.



٥٩ عام ، كبرنا و اتبعتنا نفس مشاهد العذاب و الدمار. 59 years , grew old and the same images of agony and destruction followed us. #Lebanon 🇱🇧

Posted by Ali Jaber on Wednesday, 5 August 2020
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