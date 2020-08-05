AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد تدمير الصومعة الرئيسية في البلاد.. وزير: لبنان لديها حبوب تكفي لأقل من شهر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:50 م
رويترز
قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الأربعاء، إن صومعة الحبوب في ميناء بيروت، وهي الصومعة الرئيسية في البلاد، دُمرت مع القمح الموجود بها في انفجار يوم الثلاثاء ليصبح لدى لبنان احتياطيات من الحبوب تكفي لأقل من شهر، لكن هناك سفنا أخرى تحمل إمدادات قادمة في الطريق.

وأضاف نعمة في تصريحات لرويترز أن بلاده بحاجة إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل لضمان أمنها الغذائي وأنها تبحث عن مساحات أخرى للتخزين، لافتا إلى إن الاحتياطيات تكفي حاليا ‭“‬لأقل قليلا من شهر‭“‬.


كان هذا أقوى انفجار يهز بيروت، وترك منطقة الميناء وقد تحولت إلى حطام متشابك وعطل ميناء الدخول الرئيسي للواردات التي يحتاجها لبنان لإطعام سكانه الذين يزيد عددهم عن ستة ملايين.

وقال أحمد تامر مدير ميناء طرابلس، ثاني أكبر مدن البلاد، إن صومعة بيروت كانت تكفي لتخزين 120 ألف طن من الحبوب.

وأضاف أن الميناء الموجود في طرابلس ليس مجهزا بمنشآت لتخزين الحبوب لكن من الممكن نقل القمح إلى مستودعات تبعد كيلومترين تقريبا.

وقال نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط لصحيفة الأخبار اللبنانية إن صومعة بيروت لم تكن تحتوي على أكثر من 15 ألف طن من القمح عندما وقع الانفجار لأن بعض المطاحن أفرغت الشحنات مباشرة بسبب تأخر فتح خطابات الاعتماد.

وأضاف حطيط أن الاحتياطيات الحالية من الطحين كافية لتغطية احتياجات السوق لشهر ونصف، وقال إن هناك أربع سفن تحمل شحنات تبلغ في المجمل 28 ألف طن من القمح لم ترس في الميناء بعد.

وذكر تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال الإخباري نقلا عن مسؤول بوزارة الاقتصاد أن لبنان يسعى على الفور إلى نقل أربع سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين إلى ميناء طرابلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيلها.. تفاصيل تخطيط ميرنا المهندس لزفافها قبل وفاتها

مصدر مقرب من شيكابالا يحسم الجدل حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي

بدون مسكنات.. حيلة لوقف أنواع مختلفة من الألم في ثانية واحدة

هل أترك قراءة الفاتحة لألحق الإمام في الركوع.. مستشار المفتي يجيب

بعد تصدره التريند.. محمد رزق: بنتي علمي رياضة وفرحت إنها جابت 75%.. فيديو

أعراضه مزعجة.. 6 حيل تخلصك من ألم المفاصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. شرب الماء مضر بصحة الرضع.. واحذر المشي حافي القدمين لهذا السبب

بسبب صورة.. سائح يلحق أضرارا جسيمة بتمثال عمره 200 عام.. فيديو وصور

بملابس كاجوال مميزة.. شيما صابر تتألق برفقة زوجها