مصر جاهزة لمونديال اليد .. الانتهاء من 98 % من أعمال صالة العاصمة الادارية ..وبرج العرب على وشك .. وأكتوبر تقترب .. وتسليم القاهرة فى نوفمبر

على قدم وساق .. تواصل وزارة الشباب والرياضة التجهيز للحدث الاهم والابرز خلال العام المقبل الذى تستضيفه مصر فى يناير من العام المقبل أى بعد 6 أشهر تقريبا وهو كأس العالم لكرة اليد الذى يشهد مشاركة 32 منتخبا لاول مرة منذ انطلاق البطولة .

الاستعدادات اللحظية مستمرة للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة السابعة والعشرين التى تنظمها مصر بمفردها بعد أن نظمها فى النسخة السابقة المانيا والدنمارك فيما تنظمها فى النسخة التالية 3 دول بولندا والسويد وهى البطولة الاخيرة التى تنظمها دولة واحدة وفقا لقرار الاتحاد الدولى.. وتأتى البطولة فى ظل النجاحات المصرية الاخيرة فى تنظيم البطولات المحلية والقارية وكان أبرزها بطولتى أمم افريقيا لكرة القدم للكبار وتحت 23 سنة بالاضافة الى غيرها من البطولات فى كافة الالعاب وتستكمل باستضافة 30 بطولة عالمية وقارية العالم المقبل أبرزها مونديال اليد .. ولعل مع الابهار المصرى فى التنظيم تسعى الوزارة الى التجهيز المميز للمونديال وتجهيز كافة الصالات المستضيفة للبطولة .. ومع العرض المميز لوزير الشباب والرياضة لكافة الاستثمارات الشبابية والرياضية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى تضمن عرض الصالات التى تشهد منافسات البطولة وهى صالات العاصمة الادارية وبرج العرب والقاهرة وأكتوبر .. نرصد فى التقرير التالى كافة الاعمال الانشائية التى تمت فى البعض وأعمال التطوير فى البعض الاخر من أجل التجهيز لهذا العرس الرياضى .

صالات البطولة

العاصمة الادارية :

احد الصروح الرياضية التى تضاف الى البنية التحتية للرياضة المصرية التى تؤهلها لاستضافة اكبر البطولات العالمية للالعاب داخل الصالات .. وتقع الصالة على مساحة 10 ألف متر وتضم مقصورة كبار الزوار وقاعة لإقامة المؤتمرات الصحفية، ومقصورة للإعلاميين، وكبائن للتعليق، و7000 مقعد للمتفرجين.

وتم الانتهاء بنسبة 98 % من الاعمال الانشائية ولاقت اعجاب وابهار اللجان والوفود التى حضرت من الاتحاد الدولى لمتابعة الصالات الخاصة بالبطولة .. وتكلفت الصالة 1.4 مليار جنيه ومن المقرر ان يتم كافة الاعمال الخاصة بها فى نهاية أغسطس المقبل .



برج العرب :

وتعد الصالة أحد أهم الصالات الرياضية فى مصر وتستضيف البطولة وأنشئت وفقا المعايير الدولية وتستوعب 5 آلاف مشجع، وتقام على مساحة 12.5 فدان .. وتتنوع المكونات ما بين الصالة الرئيسية مغطاه بسقف معدني، وملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المنظمة، ونادى صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي .. وتكلفت الصالة 256 مليون جنيه بالمساهمة ومن المقرر أن تنتهى كافة الاعمال بها فى 30 أكتوبر المقبل .

أكتوبر ومقر الاتحاد

تعتبر الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر واحدة من أهم الأبنية الرياضية الكبرى التى تم انشائها فى وقت قياسى لاستضافة هذا الحدث العالمى بتكلفة وصلت الى 1.4 مليار جنيه ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الاعمال الانشائية به والتجهيزات فى 30 أكتوبر المقبل .

وتتسع الصالة لـ 5 الاف مشجع وتم الانتهاء من 83 % من الاعمال بها بعد ان تم البدء بها فى نوفمبر 2018 .. وتشمل الصالة ملعب رئيسى بالاضافة الى غرفة تغيير الملابس للاعبين والحكام وقاعة مؤتمرات وصالات استقبال وغرف اعلاميين وملعب الاحماء ونادى صحى ومكاتب ادارية بالاضافة الى مبنى الاتحاد المصرى لكرة اليد بمساحة 820 مترا و مبنى الاتحاد الافريقى بمساحة 670 مترا ومبنى الاكاديمية الافريقية لكرة اليد .



القاهرة

واحدة من أهم الصالات الرياضية للألعاب الجماعية فى مصر ويتم حاليا العمل على تطويرها بالشكل المثالى وادخال بعض التعديلات عليها وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها فى القريب العاجل بعد اتمام كافة الملاحظات بتكلفة تصل الى 315 مليون جنيه

ومع بداية العمل تم تكليف لجنة من وزارة الشباب والرياضة والهيئة الهندسية وإستشاري إستاد القاهرة الدولي وإستشاري الهيئة الهندسية وكلية الهندسة جامعة القاهرة لدراسة موقف الحالة الفنية لسقف الصالة المغطاة الرئيسية وصالة الندريب الملحقة بمجمع الصالات بإستاد القاهرة .

وقامت اللجنة بدراسة كامل الموقف الفني الخاصة بسلامة سقف الصالة وتكليف كل من كلية الهندسة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وأحدي الشركات الفرنسية المتخصصة في انشاء الصالات وقد تم اجراء الاختبارات اللازمة بسلامة سقف الصالة لتحديد أحد الحلول إما التدعيم أول إزالة السقف المعدني وإنشاء سقف جديد .

وبعد إنتهاء جميع الإختبارات جاءت النتيجة بتدعيم السقف المعدني وقد تم توقيع البرتوكول الخاص بالتعاقد بين وزارة الشباب والرياضة الجهة المالكة لمجمع الصالات المغطاة والهيئة الهندسية الجهة المنفذة للأعمال بقيمة تقديرية للمشروع (315مليون جنيه ) وقامت الهيئة الهنسية بإستلام موقع المشروع وجاري العمل بكل جهد لإنتهاء الأعماال والتي تتمثل في تدعيم سقف الصالة الرئيسية وصالة التدريب وتركيب الأرضية الخاصة بالصالة الرئيسية وفقا لشروط الإتحاد الدولي لكرة اليد و تطوير بعض القاعات والمداخل.

القرعة فى متحف الحضارات

ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة المونديال بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط أحد المعالم المصرية التراثية يوم 5 سبتمبر المقبل .. وحرص وزير الرياضة على تفقد هذا المكان الاثرى أكثر من مرة برفقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للاطمئنان على التجهيز لهذا الحفل المتوقع ان تواصل مصر بريقها الذهبى فى تنظيم البطولات الكبرى .. ويضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، بالاضافة الي المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التى يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصرى من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية فى الحضارة المصرية.

ويقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، ويعتبر واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية، لتحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

ويعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات، الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية.

ويتضمن المتحف أيضًا مساحات للمعارض المؤقتة، فضلًا عن معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة، ويضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزًا بحثيًا لعلوم المواد القديمة والترميم.

وفي عام ٢٠١٧م وفي إطار إفتتاح المتحف جزئيًا افتتحت قاعة العرض المؤقت التي تبلغ مساحتها ١٠٠٠م٢، وتضم معرضًا مؤقتًا عنوانه "الحرف والصناعات المصرية عبر العصور"، يهدف إلى التعريف بتطور الحرف المصرية (الفخار، والنسيج، والنجارة، والحلى). ويشمل هذا المعرض حوالي ٤٢٠ قطعة أثرية مختارة من بعض المتاحف، والعديد من المجسمات، بالإضافة إلى شاشات كبيرة تعرض عددًا من الأفلام الوثائقية التي تتناول تاريخ كل حرفة وتطورها عبر العصور