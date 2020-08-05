مصر جاهزة لمونديال اليد .. الانتهاء من 98 % من أعمال صالة العاصمة الادارية ..وبرج العرب على وشك .. وأكتوبر تقترب .. وتسليم القاهرة فى نوفمبر

على قدم وساق .. تواصل وزارة الشباب والرياضة التجهيز للحدث الاهم والابرز خلال العام المقبل الذى تستضيفه مصر فى يناير من العام المقبل أى بعد 6 أشهر تقريبا وهو كأس العالم لكرة اليد الذى يشهد مشاركة 32 منتخبا لاول مرة منذ انطلاق البطولة .
الاستعدادات اللحظية مستمرة للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة السابعة والعشرين التى تنظمها مصر بمفردها بعد أن نظمها فى النسخة السابقة المانيا والدنمارك فيما تنظمها فى النسخة التالية 3 دول بولندا والسويد وهى البطولة الاخيرة التى تنظمها دولة واحدة وفقا لقرار الاتحاد الدولى.. وتأتى البطولة فى ظل النجاحات المصرية الاخيرة فى تنظيم البطولات المحلية والقارية وكان أبرزها بطولتى أمم افريقيا لكرة القدم للكبار وتحت 23 سنة بالاضافة الى غيرها من البطولات فى كافة الالعاب وتستكمل باستضافة 30 بطولة عالمية وقارية العالم المقبل أبرزها مونديال اليد .. ولعل مع الابهار المصرى فى التنظيم تسعى الوزارة الى التجهيز المميز للمونديال وتجهيز كافة الصالات المستضيفة للبطولة .. ومع العرض المميز لوزير الشباب والرياضة لكافة الاستثمارات الشبابية والرياضية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى تضمن عرض الصالات التى تشهد منافسات البطولة وهى صالات العاصمة الادارية وبرج العرب والقاهرة وأكتوبر .. نرصد فى التقرير التالى كافة الاعمال الانشائية التى تمت فى البعض وأعمال التطوير فى البعض الاخر من أجل التجهيز لهذا العرس الرياضى .
صالات البطولة
العاصمة الادارية :
احد الصروح الرياضية التى تضاف الى البنية التحتية للرياضة المصرية التى تؤهلها لاستضافة اكبر البطولات العالمية للالعاب داخل الصالات .. وتقع الصالة على مساحة 10 ألف متر وتضم مقصورة كبار الزوار وقاعة لإقامة المؤتمرات الصحفية، ومقصورة للإعلاميين، وكبائن للتعليق، و7000 مقعد للمتفرجين.
وتم الانتهاء بنسبة 98 % من الاعمال الانشائية ولاقت اعجاب وابهار اللجان والوفود التى حضرت من الاتحاد الدولى لمتابعة الصالات الخاصة بالبطولة .. وتكلفت الصالة 1.4 مليار جنيه ومن المقرر ان يتم كافة الاعمال الخاصة بها فى نهاية أغسطس المقبل .
برج العرب :
وتعد الصالة أحد أهم الصالات الرياضية فى مصر وتستضيف البطولة وأنشئت وفقا المعايير الدولية وتستوعب 5 آلاف مشجع، وتقام على مساحة 12.5 فدان .. وتتنوع المكونات ما بين الصالة الرئيسية مغطاه بسقف معدني، وملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المنظمة، ونادى صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي .. وتكلفت الصالة 256 مليون جنيه بالمساهمة ومن المقرر أن تنتهى كافة الاعمال بها فى 30 أكتوبر المقبل .
أكتوبر ومقر الاتحاد
تعتبر الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر واحدة من أهم الأبنية الرياضية الكبرى التى تم انشائها فى وقت قياسى لاستضافة هذا الحدث العالمى بتكلفة وصلت الى 1.4 مليار جنيه ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الاعمال الانشائية به والتجهيزات فى 30 أكتوبر المقبل .
وتتسع الصالة لـ 5 الاف مشجع وتم الانتهاء من 83 % من الاعمال بها بعد ان تم البدء بها فى نوفمبر 2018 .. وتشمل الصالة ملعب رئيسى بالاضافة الى غرفة تغيير الملابس للاعبين والحكام وقاعة مؤتمرات وصالات استقبال وغرف اعلاميين وملعب الاحماء ونادى صحى ومكاتب ادارية بالاضافة الى مبنى الاتحاد المصرى لكرة اليد بمساحة 820 مترا و مبنى الاتحاد الافريقى بمساحة 670 مترا ومبنى الاكاديمية الافريقية لكرة اليد .
القاهرة
واحدة من أهم الصالات الرياضية للألعاب الجماعية فى مصر ويتم حاليا العمل على تطويرها بالشكل المثالى وادخال بعض التعديلات عليها وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها فى القريب العاجل بعد اتمام كافة الملاحظات بتكلفة تصل الى 315 مليون جنيه
ومع بداية العمل تم تكليف لجنة من وزارة الشباب والرياضة والهيئة الهندسية وإستشاري إستاد القاهرة الدولي وإستشاري الهيئة الهندسية وكلية الهندسة جامعة القاهرة لدراسة موقف الحالة الفنية لسقف الصالة المغطاة الرئيسية وصالة الندريب الملحقة بمجمع الصالات بإستاد القاهرة .
وقامت اللجنة بدراسة كامل الموقف الفني الخاصة بسلامة سقف الصالة وتكليف كل من كلية الهندسة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وأحدي الشركات الفرنسية المتخصصة في انشاء الصالات وقد تم اجراء الاختبارات اللازمة بسلامة سقف الصالة لتحديد أحد الحلول إما التدعيم أول إزالة السقف المعدني وإنشاء سقف جديد .
وبعد إنتهاء جميع الإختبارات جاءت النتيجة بتدعيم السقف المعدني وقد تم توقيع البرتوكول الخاص بالتعاقد بين وزارة الشباب والرياضة الجهة المالكة لمجمع الصالات المغطاة والهيئة الهندسية الجهة المنفذة للأعمال بقيمة تقديرية للمشروع (315مليون جنيه ) وقامت الهيئة الهنسية بإستلام موقع المشروع وجاري العمل بكل جهد لإنتهاء الأعماال والتي تتمثل في تدعيم سقف الصالة الرئيسية وصالة التدريب وتركيب الأرضية الخاصة بالصالة الرئيسية وفقا لشروط الإتحاد الدولي لكرة اليد و تطوير بعض القاعات والمداخل.
القرعة فى متحف الحضارات
ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة المونديال بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط أحد المعالم المصرية التراثية يوم 5 سبتمبر المقبل .. وحرص وزير الرياضة على تفقد هذا المكان الاثرى أكثر من مرة برفقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للاطمئنان على التجهيز لهذا الحفل المتوقع ان تواصل مصر بريقها الذهبى فى تنظيم البطولات الكبرى .. ويضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، بالاضافة الي المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التى يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصرى من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية فى الحضارة المصرية.
ويقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، ويعتبر واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية، لتحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.
ويعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات، الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية.
ويتضمن المتحف أيضًا مساحات للمعارض المؤقتة، فضلًا عن معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة، ويضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزًا بحثيًا لعلوم المواد القديمة والترميم.
وفي عام ٢٠١٧م وفي إطار إفتتاح المتحف جزئيًا افتتحت قاعة العرض المؤقت التي تبلغ مساحتها ١٠٠٠م٢، وتضم معرضًا مؤقتًا عنوانه "الحرف والصناعات المصرية عبر العصور"، يهدف إلى التعريف بتطور الحرف المصرية (الفخار، والنسيج، والنجارة، والحلى). ويشمل هذا المعرض حوالي ٤٢٠ قطعة أثرية مختارة من بعض المتاحف، والعديد من المجسمات، بالإضافة إلى شاشات كبيرة تعرض عددًا من الأفلام الوثائقية التي تتناول تاريخ كل حرفة وتطورها عبر العصور
صبحى : هدفنا ابهار العالم
أكد د.أشرف صبحى على أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق من أجل الانتهاء سريعا وفقا للجداول الزمنية من اعمال التطوير والانشاءات داخل الصالات المختلفة بالاضافة الى تجهيز كافة الصالات الخاصة بعمليات التدريب اليومية خاصة ان البطولة تشهد لاول مرة مشاركة 32 منتخبا مرة واحدة وفى دولة واحدة .
وأوضح بأننا سنبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، سواء في حفل القرعة، أو حفل افتتاح البطولة، مثلما حدث من قبل في بطولات كثيرة استضافتها مصر في مختلف الالعاب الرياضية على المستوى القاري والعالمي.
وأشار الى أن مصر فى ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية أصبحت حاليا تمتلك بنية تحتية مميزة تؤهلها لاستضافة أى حدث عالمى أو قارى بل قادرة على خطف أنظار العالم أجمع مثلما حدث فى الفترة الاخيرة فى بطولتى أمم افريقيا للكبار وتحت 23 سنة لكرة اليد مشيرا الى أن البنية التحتية الموجودة حاليا نتيجة جهد وعرق ودعم كبير فى الفترة الأخيرة فى كافة المنشات الرياضية والشبابية .
وتابع صبحى أن مصر مقبلة على العديد من الاحداث الرياضية فى المرحلة المقبلة فى ظل البنية التحتية المميزة التى تمتلكها حيث ستنظم 30 بطولة عالمية وقارية فى 2021 وسيكون البداية وستكون بشرة خير وهى بطولة العالم لكرة اليد مؤكدا أن مصر أصبحت قادرة على استضافة اى بطولة مهما كان عدد المشاركين أو مهما كانت البطولة .. واوضح أن مصر أبهرت العالم فى بطولة افريقيا لكرة القدم رغم ضيق الوقت والدور الكبير الذى لعبته مصر مع الاتحاد الافريقى لانقاذ البطولة والحصول على تنظيمها قبل 6 أشهر فقط من موعدها.
وأشار الى أن حفل الافتتاح سيقام فى أحد الأماكن الاثرية لنقل الحضارية المصرية لكل المشاركين ولكل المتابعين لهذا الحدث العالمى مشيرا الى قرعة البطولات الكبرى تقام فى الاماكن الاثرية مثلما حدث مع بطولات افريقيا للقدم حيث اقيمت قرعة الكبار تحت سفح الاهرامات فيما اقيمت الثانية فى الاسكندرية قصر المنتزه .
الاتحاد الدولى يشيد
اشاد د. حسن مطصفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالمجهود الكبير الذى تبذله الحكومة المصرية ممثلة فى وزير الشباب والرياضة استعدادا للبطولة متمنيا أن تخرج بالشكل العالمى الذى تتميز به مصر فى تنظيم البطولات الكبرى .
واوضح رئيس الاتحاد الدولي لليد ان مصر تقدم مجهودا كبيرا فى التجهيز للبطولة من خلال الصالات التى يتم الانتهاء من اعمال الإنشاءات بها خلال الفترة القليلة المقبلة التى تعتبر صرحا كبيرا لكافة الالعاب وليس اليد فقط مشيدا بالدور الكبير لوزير الرياصة على تحركاته وانهاء كافة الاعمال وفقا للجداول الزمنية المعلنة من قبل التى تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الدولى للعبة .
المشاركون
وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا حيث منح الاتحاد الدولي بطاقتي دعوة لكل من بولندا وروسيا للمشاركة في البطولة على توصية من اللجنة التنفيذية بالإتحاد.
وأشار الاتحاد الدولي الى أنه يتم منح بطاقة الدعوة لاحد منتخبات صاحب التصنيف الأعلى، بالإضافة الى ذلك يتم منحة بطأقة اخرى لاحد منتخبات أوقيانوسيا ( استراليا أو نيوزيلندا)، عند احتلال احدهم للمرتبة الخامسة او أعلى من ذلك في التصفيات الأسيوية، ولكن ذلك لم يتحقق، وبناء عليه وطبقا للمادة 2.3 من لوائح مسابقات الاتحاد الدولي، أصبحت هذه البطاقة دعوة مجانية.
وكشف الاتحاد عن تلقيه العديد من الطلبات من الإتحادات الرياضية للحصول على دعوة من أجل المشاركة في مونديال مصر 2021، وأضاف ان اختياراته للمنتخبات كانت بناء على مستوى كرة اليد في هذه البلاد ومدى تطورها، بالإضافة الى مدي تأثير المنتخب المشارك في المونديال، والإضافة التي سيقدمها خلال مشاركاته بها.
بالإضافة الى مراعاة الظروف الإقتصادية التي أثرت على دول العالم نتيجة للتفشي ظاهرة فيروس كورونا المستجد كان لها، وتم وضع ذلك في الإعتبار عن اتخاذ القرار.
وأوضح الاتحاد الدولي انه بعد مراجعة الموقف بصورة كاملة، وتحليل الأمور الخاصة بجميع الدول، تم منح الدعوتين للإتحادين البولندي والروسي.
وبعد منح الاتحاد الدولي دعوتين لكل من بولندا وروسيا، أصبح عدد الفرق المشاركة في مونديال مصر 2021, 30 منتخبا، ليتبقى مقعدين فقط، احدهما للمتأهل من تصفيات اتحاد امريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، والمقعد الثاني عن تصفيات لاتحاد امريكا الجنوبية والوسطى لكرة اليد.. وتصبح المنتخبات المشاركة في بطولة العالم مصر 2021 هى :
البلد المنظم: مصر
حامل اللقب : الدنمارك
افريقيا: 6 منتخبات وهم تونس والجزائر والمغرب وانجولا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية.
اسيا: 4 منتخبات وهم البحرين واليابان وقطر وكوريا الجنوبية.
أوروبا: 13 منتخبا وهم كرواتيا والنرويج واسبانيا والنمسا وبيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وأيسلندا والبرتغال وسلوفينا والسويد.
أمريكا الجنوبية والوسطى: 3 منتخبات وهم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي
بطاقتا دعوة: بولندا وروسيا