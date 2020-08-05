فيديو جديد يرصد لحظة انفجار مرفأ لبنان وإصابة المواطنين

عرضت قناة الغد تقرير فيديو جديد يرصد لحظة انفجار مرفأ لبنان وإتاحة التفجير بالعمال.

وجاء فى الفيديو الجديد، وقوف بعض المواطنين يصورون التفجير وفجاة حدث أنفجار جديد تسبب فى اصابة البعض منهم.

أظهرت لقطات فيديو مشاهد جديد من بداية انفجار مخزن المرفأ في بيروت الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، في بدايته، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية، وظهر في الفيديو مجموعة من العاملين في المرفأ وهو يصورون ماسًا كهربائيًا داخل أحد المباني في بداية الانفجار.

وقد أقر مجلس الوزراء اللبناني تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات ضحايا الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت.