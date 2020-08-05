AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيديو جديد يرصد لحظة انفجار مرفأ لبنان وإصابة المواطنين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:25 م
انفجار مرفأ لبنان
انفجار مرفأ لبنان
Advertisements
البهي عمرو

عرضت قناة الغد تقرير فيديو جديد يرصد لحظة انفجار مرفأ لبنان وإتاحة التفجير بالعمال.

وجاء فى الفيديو الجديد، وقوف بعض المواطنين يصورون التفجير وفجاة حدث أنفجار جديد تسبب فى اصابة البعض منهم.

 

أظهرت لقطات فيديو مشاهد جديد من بداية انفجار مخزن المرفأ في بيروت الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، في بدايته، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية، وظهر في الفيديو مجموعة من العاملين في المرفأ وهو يصورون ماسًا كهربائيًا داخل أحد المباني في بداية الانفجار.

وقد أقر مجلس الوزراء اللبناني تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات ضحايا الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت.


وقرر المجلس، اليوم الأربعاء، تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة.

كما كلف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة بتأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن.

وأكد المجلس فرض إقامة جبرية على كل مسؤول بتخزين نترات الأمونيوم منذ 2014، موضحا أن ذلك القرار لا يشمل وزراء ونوابا.

فيما دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى إخلاء المنطقة المتضررة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن الدولة طلب التحقيق منذ 5 أشهر.. تفاصيل جديدة بشأن متفجرات مرفأ بيروت

وسائل إعلام لبنانية: 2700 طن من نترات الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت

لبنان يرفع أنقاض المرفأ ويضمد جراحه.. فيديو

شاهد.. لحظة إنقاذ شاب من تحت انقاض بيروت

نترات الأمونيوم.. الوقود الذى حول بيروت إلى مدينة منكوبة.. ماذا تعرف عنه؟

شاهد.. شخصان يستغيثان لإنقاذهما من أحد المباني ببيروت

ترشيحاتنا

عطاني القوة انزل 22 طابقا حافية مغطسة بالدم.. نادين نجيم تروي لحظات انفجار منزلها

محمد بيومي ينسحب من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف قضية نادي القرن

جمهور تونس يهدي الأغنية لأردوغان.. لطيفة تتخطي حاجز المليون بـ"رد الباب وغرب"

في ذكرى رحيلها.. تفاصيل تخطيط ميرنا المهندس لزفافها قبل وفاتها

بشرى لطلاب علمى علوم.. لا زيادة فى الحدود الدنيا بكليات الطب

نترات الأمونيوم.. الوقود الذى حول بيروت إلى مدينة منكوبة.. ماذا تعرف عنه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra..السعر والمواصفات..صور

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار