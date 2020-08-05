لبنان يواصل رفع أنقاض مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم بحثا عن مفقودين

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو من بيروت يوضح قيام العمال برفع أنقاض مرفأ بيروت وذلك للبحث عن المفقودين.





وكشفت القناة أن هناك ضحايا يتم البحث عنهم تحت الأنقاض التى نتجت عن التفجير الذي حدث أمس.





كما عرضت قناة الغد تقرير فيديو جديد يرصد لحظة انفجار مرفأ لبنان وإتاحة التفجير

بالعمال وجاء فى الفيديو الجديد، وقوف بعض المواطنين يصورون التفجير وفجاة حدث أنفجار جديد تسبب فى اصابة البعض منهم.









وقد أقر مجلس الوزراء اللبناني تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات ضحايا الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت.









وقرر المجلس، اليوم الأربعاء، تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة.





كما كلف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة بتأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن.





وأكد المجلس فرض إقامة جبرية على كل مسؤول بتخزين نترات الأمونيوم منذ 2014، موضحا أن ذلك القرار لا يشمل وزراء ونوابا.





فيما دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى إخلاء المنطقة المتضررة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار.



