من السويس لـ برج العرب.. الاتحاد السكندري يوافق على طلب المصري بنقل مباراة الفريقين بالدوري

وأكد مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة لـ صدي البلد"،أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري لم يتردد في الموافقة على طلب النادي المصري بإقامة المباراة باستاد برج العرب .









وأوضح أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري لم يتردد في تيسير كافة الأمور من أجل توازن الأمور بين كافة الأندية .

















وقرر طلعت يوسف منح لاعبي الاتحاد السكندري راحة 24 ساعة عقب إنتهاء اللقاء الودي مساء أمس " الثلاثاء "، امام حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل السلبي دون إحراز أي اهداف .









وقرر أيضا طلعت يوسف دخول لاعبي الفريق في معسكر ملق بداية من الغد " الخميس"، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك يوم 10 أغسطس الجاري ببطولة الدوري المصري من جديد عقب توقفه خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.