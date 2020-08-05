قبل مواجهة الزمالك.. الاتحاد السكندري في مأزق لغياب 8 لاعبين

وتعرض ثنائي الفريق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية ليتم عزلهما وفقا لبرتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ليتأكد غيابهم عن صفوف الفريق خلال خوض أولي مباريات الدوري المصري









وعقب التأكد من غياب 8 لاعبين من صفوف الفريق السكندري أصبح طلعت يوسف في مأزق كبير قبل مواجهة نادي الزمالك .









ومن المتوقع أن يلجأ طلعت يوسف إلي الإعتماد على بعض اللاعبين من قطاع الناشئين والذين تم اكتشافهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد أو الإعتماد على الخطط الدفاعية لتأمين عرين الفريق السكندري من تلقي الهزيمة .



