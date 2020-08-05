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رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. الاتحاد السكندري في مأزق لغياب 8 لاعبين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:45 م
لقاء سابق بين الزمالك
لقاء سابق بين الزمالك والاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
يواجه الاتحاد السكندي نظيره نادي الزمالك يوم 10 أغسطس الجاري باستاد برج العرب ضمن الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز عقب استئنافه من جديد بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري دخول لاعبي الفريق في معسكر مغلق غدا " الخميس "، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك .


وفيما يلي يرصد موقع صدي البلد الاخباري، أبرز التحديات التي تواجه طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قبل مواجهة نادي الزمالك :

أصبح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في مأزق كبير بسبب النقص العددي في صفوف الفريق  بسبب الغيابات .


رزاق سيسيه وأحمد رفعت 


يغيب ثنائي الزمالك والمعاران لصفوف الفريق السكندري " رزاق سيسيه وأحمد رفعت"، بسبب رغبة مسئولي نادي الزمالك في إعادتهما وإنهاء إعاراتهما بجانب عدم مشاركتهما أمام القلعة البيضاء حسب بنود عقد الاعارة .


إيقاف نور السيد


يغيب نور السيد لاعب الاتحاد السكندري عن مواجهة نادي الزمالك بسبب الإيقاف عقب حصوله على ثلاثة إنذرات إضافة إلي ويلسون أكاكبو وأنيس سالتو وإيمانويل أوكوي عن مواجهة الزمالك ليصبح الجهاز الفني في مأزق كبير لإعتماده على هؤلاء اللاعبين بشكل أساسي .



إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا 


وتعرض ثنائي الفريق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية ليتم عزلهما وفقا لبرتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ليتأكد غيابهم عن صفوف الفريق خلال خوض أولي مباريات الدوري المصري .


وعقب التأكد من غياب 8 لاعبين من صفوف الفريق السكندري أصبح طلعت يوسف في مأزق كبير  قبل مواجهة نادي الزمالك .


ومن المتوقع أن يلجأ طلعت يوسف إلي الإعتماد على بعض اللاعبين من قطاع الناشئين والذين تم اكتشافهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد أو الإعتماد على الخطط الدفاعية لتأمين عرين الفريق السكندري من تلقي الهزيمة .




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