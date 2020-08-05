هيئة قناة السويس: تدشين 3 قاطرات جديدة لعبور 95 سفينة يوميا بحلول عام 2023.. فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كان هناك مراكب تعبر من قناة السويس الجديدة يوم افتتاح الرئيس مؤكدا أن المصريين قاموا بتجميع 64 ملبار فى اسبوع احتجنا منهم 20 مليار في انشاء قناة السويس الجديدة وباقي المبلغ تم عمل أنفاق وطرق جديدة.





وأضاف ربيع خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز أنه جاري العمل على إنشاء 57 ألف وحدة سكنية بمدينة الاسماعيلية الجديدة تستوعب 300 ألف شخص.





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وتابع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تدشين 3 قاطرات جديدة تبنى فى ترسانة بورسعيد البحرية تستهدف عبور 95 سفينة يوميا بحلول عام 2023.



