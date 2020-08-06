في الذكرى الخامسة لإنشائها.. أبرز 10 كراكات عالمية شاركت في مشروع حفر قناة السويس الجديدة.. صور

شاركت ٤٥ كراكة في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بلغ عدد الكراكات العالمية ٣٩ كراكة مقابل ٦ كراكات مصرية تابعة لهيئة القناة.









من جانبه، أكد المهندس وجدي زكي، المدير التنفيذي لمشروع لأعمال التكريك بالقناة الجديدة، أن الكميات الفعلية طبقا لسير العمل بالمشروع وصل إلى 258.8 مليون متر مكعب خلال 12 شهرا شاملة تجهيز الكراكات، وأن أولى كراكات التحالفات العاملة بالمشروع هي الكراكة المرفأ في 5/11/2014.









وبلغت كميات الحفر الجاف ​250 مليون متر مكعب، وكان أ كبر معدل تكريك لكراكة في اليوم بواسطة الكراكة ابن بطوطة يوم 6/4/2015

230 ألف متر مكعب، و أكبر معدل إنتاج يومي لأعمال التكريك يوم 31/5/201، ​1.73 مليون متر مكعب، وبلغ عدد أحواض الترسيب ٢٠ حوضا.









وقال المدير التنفيذي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" في الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، إن أبرز الكراكات العالمية العاملة بالمشروع من حيث الحجم ومعدل الإنتاج يصل إلى 10 كراكات، وكان لبلجيكا النصيب الأكبر، حيث بلغ عدد الكراكات البلجيكية 5، في مقابل 4 كراكات هولندية، وكراكة واحدة إماراتية.









وأكد أن شركة ''جان دي نيل'' البلجيكية، أرسلت كلا من الكراكة زينج، والتي تمكنت من تكريك 19,140,342 مليون متر مكعب، والكراكة ماجلاس ورفعت 15,566,424 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، والكراكة ابن بطوطة وأزالت 14,987,645 مليون متر مكعب.









وجاء في الترتيب الرابع الكراكة الهولندية ''ارتيميس'' والتي عملت في أقصى عمق تكريكي وصل إلى 31 كيلو مترا، ورفعت 12,179,150 مليون متر مكعب، والخامس الكراكة البلجيكية ''جا إف جا'' والتابعة لشركة ''جان دي نيل''، ورفعت 11,491.370 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، واحتلت كراكة '' سيرس 2'' التابعة لشركة بوسكاليس الهولندية، المركز السادس، وأزالت 10,548,910 مليون متر مكعب.









وأضاف أن الكراكة السابعة في الترتيب هي المرفأ التابعة لشركة الجرافات الوطنية الإماراتية، حيث رفعت 9,095,396 مليون متر مكعب، وأن الكراكة الثامنة هي '' هام 218'' الهولندية والتابعة لشركة ''فان أورد ازا''، أزالت 8,856,352 مليون متر مكعب.









وكانت الكراكة يولين اسبيجل التابعة لشركة ديمي البلجيكية هي التاسعة، والتي وصلت لأقصى عمق وصلت إليه الكراكات الأخرى جميعها وهو 50 كيلو مترا، وأزالت 8,856,352 مليون متر مكعب.









واحتلت الكراكة إيديكس، الترتيب العاشر والتابعة لشركة بوسكاليس الهولندية ورفعت 7,294,257 مليون متر مكعب من الرمال.







