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أصل الحكاية

كيف بدأت البنوك وظهور النقود؟.. هذه قصة أول بنك في التاريخ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:01 ص
البنوك
البنوك
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محمد يحيي
تتكامل جهود الحكومة منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتي الآن مع الجهاز المصرفي، للقيام بتمويل المشروعات القومية و دعم أطر التنمية المستدامة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم..

وينشر "صدى البلد" تفاصيل أول بنك في التاريخ الحديث..

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في نهايات القرن الـ14 وتحديدا في 1397  بمدينة البندقية الإيطالية تم إنشاء أول البنوك في أوروبا، تحت عنوان " بانكو ريالتو" أي الطاولة التي يجلس عليها الأثرياء الكبار لتداول الأعمال ويقومون بإيداعها على سبيل الأمانات داخل ذلك المكان مع التزام القائمين على " بانكو ريالتو" لردها حال الطلب مقابل عمولة أو جزء معين من الأموال.

وكان ذلك المكان يقوم بحفظ الأموال والثروات ضد السرقات، لكن مع تطور الأوضاع التاريخية تم تحريف طبيعة عمل البنك ليصبح مكانا لتبادل العملات واقراض الأفراد بفائدة و حفظ الثروات الزائدة لدى أصحاب الودائع.

ومع قدوم القرن السابع عشر قامت أمستردام بتدشين بنكا جديدا يقوم بإصدار أوراق ضمان مقابل تلك الودائع والأموال من الأثرياء.

ومع انتصاف القرن السابع عشر بدأت إيطاليا في بنكا آخر تحت اسم " بانكو دي جيرو" ولكن علي نظام جديد حيث يتولى إصدار ايصالا مقابل إيداع النقود الذهبية أو الفضة بما يضمن حق المودع في الحصول على ماله حال طلبه.

واعتبر المحللين والخبراء تلك التحولات بأنها كانت سببا في ظهور أوراق البنكوت والتي بموجبها يتعهد البنك ضمان أداء قيمتها حال طلبها من البنك.

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