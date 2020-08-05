AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي .. النصر يخطف التعادل بالوقت القاتل من الشوط الأول أمام الهلال

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:05 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
سيطر التعادل الإيجابي على مجريات الشوط الأول من لقاء الهلال ونظيره النصر في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. 


وجاء هدف الهلال مع حلول الدقيقة 34، عبر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من تسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.


وشهدت الدقيقة 18، فرصة خطيرة لصالح الهلال بعد تمريرة رائعة من كارلوس إدواردو الى سيباستيان جيوفينكو الذي يدخل منطقة الجزاء يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر.


وقبل نهاية الشوط الأول سجل النصر هدف التعادل تسديدة قوية من سلطان الغانم فشل المعيوف في التعامل معها


ووصلت نسبة الإستحواذ إلى 63% لصالح الهلال في مجريات الثلث ساعة الأولي من اللقاء


ويدخل فريق الهلال المباراة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بينما جاء فريق النصر في المركز الثاني " الوصيف" برصيد 45 نقطة خلفه الأهلي برصيد 40 نقطة.


ويغيب السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية . 


بينما من ان يلعب فريق النصر المباراة بتشكيل كالتالي :


حراسة المرمى: براد جونز

الدفاع: عبد الرحمن العبيد – عبد الإله العمري – عمر هوساوي – سلطان الغنام
الوسط: مختار علي – بيتروس – جوليانو – أحمد موسى – نور الدين أمرابط
الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

الهلال ضد النصر.. لوشيسكو يبدأ اللقاء بتشكيل هجوم بقيادة جوميز

الهلال ضد النصر.. جوفينكو يتقدم للزعيم بالهدف الأول من تسديدة أرضية

الهلال ضد النصر .. 20 دقيقة سلبية وسيطرة من رفقاء جوميز على مجريات اللقاء

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يضع شرطا وحيدا لتخفيف عقوبة كهربا

من المستفيد الأول من انفجار بيروت ؟ خبراء يجيبون

احذر.. التجول بالمنزل حافي القدمين لهذا السبب

قطر تحرك إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.. كاتبة أمريكية تكشف الدور القذر للدوحة في إفساد العلاقات بين دول حوض النيل

بعد تعرضه لانتقادات حادة.. محمد رمضان يحذف صورة أثارت جدلا بعد انفجار بيروت

جمهور تونس يهدي الأغنية لأردوغان.. لطيفة تتخطي حاجز المليون بـ"رد الباب وغرب"

AdvertisementS

الاهلي عرض 52 مليونا| بيراميدز يتواصل مع ادارة هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بـ105 ملايين جنيه

سيف زاهر يشيد بـ الخطيب ويعتذر لجمهور الأهلي على موقفه في أزمة عاشور

سيف زاهر مهاجما حسام عاشور: باع تاريخه مع الأهلي مقابل المال

اتحاد الكرة يضع شرطا وحيدا لتخفيف عقوبة كهربا

نشرة الرياضة| سبب هجوم حسام عاشور على الاهلي.. انسحاب محامي الزمالك من قضية نادي القرن ..شرط لتخفيف عقوبة كهربا

لوك إيميل لـ صدى البلد: لم أصف جماهير يانج أفريكانز بـ"القردة"| ولا منافس لـ الأهلي على الدوري

أزمة في دفاع الأهلي قبل مواجهة إنبي

صلاح حسني: حسام وإبراهيم حسن تركا رحلة احترافهما في نيوشاتيل السويسري بعد ساعات من طلب للأهلي

هيثم سليمان طبيب إيفرتون: أتمنى نقل خبراتي إلى بلدي.. مستشفيات ألمانيا ليست الأفضل لعلاج اللاعبين المصريين.. وهذا سر تغلب محمد صلاح على إصابة الكتف.. حوار

صبحي يطمئن على معدلات إنجاز إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب استعدادا لمونديال اليد

هل تؤثر إصابة الكتف على محمد صلاح طول مسيرته؟ طبيب إيفرتون يجيب

نجوم بكرة «3».. السيد الغديري لاعب الجزيرة الإماراتي: أفضل الاحتراف على اللعب للأهلي والزمالك.. وطارق حامد مثلي الأعلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور

ملابس صيفية.. جوهرة تستعرض جمالها فى الساحل الشمالي.. شاهد

بعد انفجار بيروت.. طبيب يحذر من مخاطر غاز الأمونيا على الصحة