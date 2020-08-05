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أخبار العالم

بسبب السيول.. أضرار بالغة فى الممتلكات بولاية غرب كردفان بالسودان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:44 م
أضرار بالغة بولاية
أضرار بالغة بولاية غرب كردفان
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القسم الخارجي
ﻗﺎﻝ مفوض العون ﺍلإﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑولاية غرب ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ أحمد الحبيب، إﻥ الأمطار ﺍﻟﺘﻲ شهدتها الولاية السودانية ﺧﻼﻝ اليومين الماضيين، أحدثت أضرارا ﺑﺎﻟﻐﺔ بالممتلكات والمساكن.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أضاف الحبيب أنه تفقد بعض المناطق المتأثرة بالسيول، مؤكدا تضرر الكثير من العائلات والأسر المنكو.

ولفت إلى تضرر 250 أسرة ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺩ ﻭ47 أسرة بإدارية البيجا بمحلية السنوط بالاضافة إلى 226 أسرة بقرية كضمت و102 أسرة ﻓﻲ  خميس ﺟﻼﺏ ﻭبعض المؤسسات الحكومية ودور العبادة.

و تضررت 28 أسرة ﻓﻲ منطقة ﺧﻤﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﻳﺮ ﻭ124 أسرة ﻓﻲ ﺧﻤﺎﺱ الدونكي بمحلية ابوزبد.

وأجرى زيارة اليوم لمحلية الأضية للوقوف على أوضاع المتضررين من السيول والامطار الذين تجاوز عددهم الـ 350 أسرة. 
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