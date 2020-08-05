الدوري السعودي.. الهلال يحرز هدفين متتاليين فى شباك النصر ويتقدم 3-1

عزز فريق الهلال من تقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف في شباك النصر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وأحرز الهلال ثاني الأهداف من ركلة جزاء لصالح نفذها اللاعب بافيتيمبي جوميس بعدما سدد كرة قوية تسكن الزاوية اليسرى .





وجاء الهدف الثالث بعد إرتباك دفاعي من لاعبي النصر لتصل الكرة الى اللاعب كارلوس إدواردو المتواجد داخل منطقة الـ6 ليضع الكرة في الشباك محرزا ثالث الأهداف.





وجاء هدف الهلال الاول مع حلول الدقيقة 34، عبر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من تسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.



وشهدت الدقيقة 18، فرصة خطيرة لصالح الهلال بعد تمريرة رائعة من كارلوس إدواردو الى سيباستيان جيوفينكو الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.



وقبل نهاية الشوط الأول سجل النصر هدف التعادل من تسديدة قوية من سلطان الغانم فشل المعيوف في التعامل معها



