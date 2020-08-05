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أخبار العالم

في قضية الفساد بماليزيا .. صباح المبارك سعى لشراء أرض تعادل مساحة الكويت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت صحيفة "القبس" عن معلومات جديدة متعلقة بقضية "غسل أموال الصندوق الماليزي"، افادت بأن المتهم الأول الشيخ صباح المبارك سعى لشراء أرض في ماليزيا تعادل مساحتها مساحة مدينة الكويت، بسعر 200 مليون دينار

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تكشف عن اسمه أن الأموال حولت إلى ماليزيا، لكنه جرى تجميدها بعد فوز حزب مهاتير محمد بالانتخابات وتعيينه رئيسًا للوزراء، وما أعقب ذلك من فتح ملفات الفساد، لا سيما ملف الصندوق الماليزي، وتوقيف رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق الذي حكم عليه مؤخرا بـ السجن 12 عاما 

وأشار المصدر إلى أن البنك الأجنبي في الكويت الذي قام بتحويل المبلغ إلى ماليزيا ظل ساكتًا عن هذه الحوالة المالية الضخمة، ولم يبلغ عنها في حينها، مبررًا، لدى سؤاله عن السبب، بالقول: "لدينا ثقة بعملائنا". 


وأضاف المصدر أنه خلال التحقيقات كان المتهم الأول دائمًا ما يطلب حضور المتهم الثاني حمد علي الوزان، مبررًا ذلك بأنه المستشار المالي الخاص به.

وفي عام 2018 خاطبت وحدة التحريات المالية الأجهزة الأمنية، وفق البروتوكول المتبع بينهما، وأرسلت خطابًا وصفه المصدر المطلع بـ«المهلهل» في شهر يوليو 2018، حول تحويل المبلغ المالي الضخم إلى ماليزيا

 وقال المصدر إن هذه الخطوة من قبل وحدة التحريات ربما تؤشر إلى شبهة تواطؤ ما مع المتهم الأول.

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