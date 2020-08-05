AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية غدا.. وأخرى استثنائية إلى السعودية والهند

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:52 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة ، غدا الخميس، والذي يشمل 31 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات "  أثينا ، باريس ، تورنتو ، فرانكفورت ، لندن ، أسطنبول ، أديس أبابا ، الخرطوم ، نادجمينا، الشارقة، البحرين، تونس ، نيويورك، جوانزو، بغداد، ميلانو، وأبو ظبي - بيروت ،  دبي" بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا ميلانو وأبوظبي وبيروت ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة وثلاث رحلات لمدينة دبي.

وتسير أيضا مصر للطيران، و4 رحلات استثنائية إلى الرياض، الدمام، القصيم، ومومباي، بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضي، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تسير 20 رحلة دولية منتظمة لنقل 3000 راكب

مصر للطيران تسير 22 رحلة دولية منتظمة وأخرى استثنائية إلى السعودية

مصر للطيران تسير 26 رحلة دولية منتظمة.. ورحلات استثنائية إلى السعودية والكويت

مصر للطيران تسير 32 رحلة جوية منتظمة وأخرى استثنائية إلى السعودية والكويت وتركيا

مصر للطيران تسير 25 رحلة دولية منتظمة.. ورحلات استثنائية إلى السعودية والكويت

مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية منتظمة اليوم.. ورحلات استثنائية إلى نيجيريا والسعودية والعراق

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة| سبب هجوم حسام عاشور على الاهلي.. انسحاب محامي الزمالك من قضية نادي القرن ..شرط لتخفيف عقوبة كهربا

اعترض على رغبة ترامب بفتح المدارس| فوتشي يكشف موعد الحصول على لقاح فعال لـ كورونا

بـ صور كارثية| أول تعليق من أحلام على حريق سوق عجمان بالإمارات

كواليس حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. إحداهما تلقت 66 تحويلا بنكيا من قطر وإسرائيل وتركيا.. والأخرى غرضها إغواء الشباب والتحريض على البغاء

عودة.. الجوازات السعودية تطلق مبادرة للمقيمين فى المملكة عبر منصة أبشر.. تفاصيل

ليس له علاج.. تفاصيل مرض محمود ياسين الذي كشفت عنه زوجته؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

النتيجة مذهلة.. 5 أطعمة تخلصك من الصداع النصفى.. تعرف عليها