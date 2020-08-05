مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية غدا.. وأخرى استثنائية إلى السعودية والهند

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة ، غدا الخميس، والذي يشمل 31 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " أثينا ، باريس ، تورنتو ، فرانكفورت ، لندن ، أسطنبول ، أديس أبابا ، الخرطوم ، نادجمينا، الشارقة، البحرين، تونس ، نيويورك، جوانزو، بغداد، ميلانو، وأبو ظبي - بيروت ، دبي" بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا ميلانو وأبوظبي وبيروت ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة وثلاث رحلات لمدينة دبي.





وتسير أيضا مصر للطيران، و4 رحلات استثنائية إلى الرياض، الدمام، القصيم، ومومباي، بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.



