تعرف على أسعار بطاريات السيارات 2020

تعد البطارية من أهم الاجزاء الرئيسية فى السيارة ، حيث انها هى المصدر الرئيسى والاساسى الذى يمد السيارة بأكملها بالكهرباء ، وهى تشبه القلب الذي يمد الإنسان بالطاقة .

ويعاني العديد من سائقي السيارات من العيوب التى قد تظهر فى بطارية السيارة وبالأخص في فصل الصيف بسبب حرارة الجو المرتفعة .

وخلال السطور القادمة نتعرف سويا على انواع واسعار بطاريات السيارات فى السوق المصرية ، فهناك بعض التجار يلزموا الشاري بترك البطارية القديمة .

واليكم قائمة الاسعار :

البطارية كلورايد السائلة 70 أمبيرًا 790 جنيهًا

البطارية كلورايد الجافة 70 أمبيرًا 820 جنيهًا

بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا

بطارية فارتا من 50 إلى 55 أمبيرًا قابلة للشحن 1140 جنيهًا

بطارية هانكوك الجافة 70 أمبيرًا 940 جنيهًا

بطارية النسر السائلة 70 أمبيرًا 780 جنيهًا

بطارية النسر الجافة 810 جنيهات

بطارية إيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبيرًا 710 جنيهات

بطارية إيفيري سائلة 60 أمبيرًا 1180 جنيهًا