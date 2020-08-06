AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على أسعار بطاريات السيارات 2020

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تعد البطارية من أهم الاجزاء الرئيسية فى السيارة ، حيث انها هى المصدر الرئيسى والاساسى الذى يمد السيارة بأكملها بالكهرباء ، وهى تشبه القلب الذي يمد الإنسان بالطاقة .

ويعاني العديد من سائقي السيارات من العيوب التى قد تظهر فى بطارية السيارة وبالأخص في فصل الصيف بسبب حرارة الجو المرتفعة .

وخلال السطور القادمة نتعرف سويا على انواع واسعار بطاريات السيارات فى السوق المصرية  ، فهناك بعض التجار يلزموا الشاري بترك البطارية القديمة .

واليكم قائمة الاسعار :

البطارية كلورايد السائلة 70 أمبيرًا 790 جنيهًا

البطارية كلورايد الجافة 70 أمبيرًا 820 جنيهًا

بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا

بطارية فارتا من 50 إلى 55 أمبيرًا قابلة للشحن 1140 جنيهًا

بطارية هانكوك الجافة 70 أمبيرًا 940 جنيهًا

بطارية النسر السائلة 70 أمبيرًا 780 جنيهًا

بطارية النسر الجافة 810 جنيهات

بطارية إيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبيرًا 710 جنيهات

بطارية إيفيري سائلة 60 أمبيرًا 1180 جنيهًا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علامات تدل على اقتراب موعد تلف بطارية السيارة

كيف تختار أفضل أنواع البطاريات للسيارة؟

تعرف على طرق عمل السيارات الكهربائية وكيف يتم شحنها

احذر.. هاتفك المحمول يدمر بطارية سيارتك

تعرف على أفضل 4 طرق لإعداد بطارية سيارتك لحرارة الصيف

كوالكوم تطلق تقنية Quick Charge 5 لشحن 50% من الهواتف الذكية في 5 دقائق

ترشيحاتنا

تعرف على أنواع وأسعار السكوتر في مصر لعام 2020

صاحب الشقة وليس مالك العقار.. مفاجأة بشأن المسئول عن التصالح في مخالفات البناء

كبير موظفي البيت الأبيض يكشف مفاجأة بشأن تصريحات ترامب عن انفجار بيروت

من غرفة العمليات.. فيفى عبده تحتفل بمولود ابنتها هنادى.. شاهد

اعترض على رغبة ترامب بفتح المدارس| فوتشي يكشف موعد الحصول على لقاح فعال لـ كورونا

مصطفى يونس: الخطيب ليس من أبناء الأهلي.. وقراراته أضاعت هيبة النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور