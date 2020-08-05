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فن

إليسا توجه الشكر إلى 15 دولة بينهم مصر.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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سيد احمد
قدمت الفنانة اليسا الشكر الى كثير من الدول التى قدمت المساعدات للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلق ما يقارب مئتي قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.


ونشرت اليسا تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت اليسا: " ‏شكر لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان. السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.. شكر لفرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا.. الإنسان واحد وإنتو أثبتو هالشي‎ #لبنان_منكوب ".


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ويذكر ان انفجار بيروت، الثلاثاء، تسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.
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