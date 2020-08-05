إليسا توجه الشكر إلى 15 دولة بينهم مصر.. شاهد

قدمت الفنانة اليسا الشكر الى كثير من الدول التى قدمت المساعدات للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلق ما يقارب مئتي قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.
ونشرت اليسا تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتبت اليسا: " شكر لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان. السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.. شكر لفرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا.. الإنسان واحد وإنتو أثبتو هالشي #لبنان_منكوب ".
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ويذكر ان انفجار بيروت، الثلاثاء، تسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.
شكر لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان. السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.— Elissa (@elissakh) August 5, 2020
شكر لفرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا.
الإنسان واحد وإنتو أثبتو هالشي#لبنان_منكوب