إليسا توجه الشكر إلى 15 دولة بينهم مصر.. شاهد









ونشرت اليسا تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وكتبت اليسا: " ‏شكر لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان. السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.. شكر لفرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا.. الإنسان واحد وإنتو أثبتو هالشي ‎ #لبنان_منكوب ".









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تسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت. ويذكر ان انفجار بيروت ، الثلاثاء،

شكر لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان. السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.

شكر لفرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا.

الإنسان واحد وإنتو أثبتو هالشي#لبنان_منكوب — Elissa (@elissakh) August 5, 2020