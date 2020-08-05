تفاصيل جديدة يكشفها مدير الجمارك اللبنانية عن شحنة نترات الأمونيوم

أرسل مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 أكثر من خطاب للجهات المعنية بضرورة نقل نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت ولكن دون جدوى.





ووفق ما ذكرته " السي ان ان " أن بدري ضاهر، قال في رسالته في عام 2016، أنه بسبب الخطر البالغ الذي تمثله هذه العناصر المخزنة في ظروف مناخية غير مناسبة، نكرر طلبنا إلى سلطات الميناء بإعادة تصدير البضائع على الفور للحفاظ على سلامة الميناء والعاملين فيه.





وكشفت المذكرات التي حصلت " السي إن إن " على نسخة منها أن مدير الجمارك اللبنانية طالب الجيش وشركة المتفجرات اللبنانية بضرورة نقل نترات الأمونيوم الى مخازنها ولكن دون جدوى من الطرفين حيث كان رد الجيش اللبناني بأنه لا يحتاج إليها .





وفي رسالة عام 2017، ألمح مدير الجمارك اللبنانية، إلى محاولاته المتكررة للتخلص من تلك الشحنة، مبينا أنه أرسل 6 رسائل للمطالبة بنقل تلك الشحنة من الميناء.





وذكر ضاهر في رسالته قائلا: "لم يكن ينبغي على هيئة الميناء السماح للسفينة بتفريغ المواد الكيميائية في الميناء" ، موضحا أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى موزمبيق وليس لبنان.



