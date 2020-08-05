AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البنك الدولي يعرض المساعدة في تقييم أضرار انفجار بيروت وتطوير خطط إعادة الإعمار

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:13 م
مرفأ لبنان بعد الدمار
مرفأ لبنان بعد الدمار
Advertisements
على صالح
أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه اقترح استخدام تجربته في مجال التعافي من الكوارث لمساعدة بيروت في إجراء تقييم سريع للأضرار الناجمة عن انفجار الثلاثاء وبدء صياغة خطط لإعادة البناء.

وقال البنك الدولي في بيان صحفي، "بناء على الخبرة العالمية من البلدان المتضررة من الكوارث، فإن مجموعة البنك الدولي مستعدة لنشر خبرتها لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات ووضع خطة لإعادة الإعمار وفقًا للمعايير الدولية".

وذكر البيان أن البنك الدولي أعرب أيضا عن استعداده للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لإعادة إعمار بيروت.

وأصيب عدد كبير من الأشخاص بعد انفجار هز بيروت ، لبنان، ما تسبب في أضرار جسيمة للمنازل في المنطقة المجاورة ، وفقا لتقارير تلفزيون ال بي سي نقلا عن وزير الصحة.

وذكر التقرير أن الانفجار كان قويا لدرجة أن نوافذ المنازل والمتاجر المحيطة دمرت على بعد كيلومترات من مركز الزلزال.

وظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو للانفجار، بالإضافة إلى أعمدة الدخان البيضاء التي ترتفع فوق المباني، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم ضرب بيروت

نوال الزغبي تنشر فيديو لانفجار بيروت.. وتعلق: استرها يا رب.. شاهد

لقطات جديدة تظهر حجم الدمار جراء انفجار وقع في بيروت.. فيديو

جاد شويري: بيتي دُمر في انفجار لبنان.. وما حدث كان أشبه بنهاية العالم

نوال الزغبي تنشر مقطع فيديو للانفجار واندلاع الحريق في مرفأ بيروت.. شاهد

مشهد مؤثر لأم تنقذ أبناءها أثناء تحطيم منزلهم إثر انفجار بيروت

ترشيحاتنا

وزير تركي يستغل انفجار بيروت للترويج لحلم أردوغان المجنون

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

بعد انفجار مرفأ بيروت..بيان مهم للجيش اللبناني لإخلاء المنطقة

قرار جديد من الخطيب لقطاع الناشئين وتشكيل لجنة المواهب بالأهلي

حكم تشغيل القرآن الكريم في المحلات وعدم الاستماع إليه.. الإفتاء تجيب

الاهلي عرض 52 مليونا| بيراميدز يتواصل مع ادارة هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بـ105 ملايين جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة