البنك الدولي يعرض المساعدة في تقييم أضرار انفجار بيروت وتطوير خطط إعادة الإعمار

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه اقترح استخدام تجربته في مجال التعافي من الكوارث لمساعدة بيروت في إجراء تقييم سريع للأضرار الناجمة عن انفجار الثلاثاء وبدء صياغة خطط لإعادة البناء.





وقال البنك الدولي في بيان صحفي، "بناء على الخبرة العالمية من البلدان المتضررة من الكوارث، فإن مجموعة البنك الدولي مستعدة لنشر خبرتها لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات ووضع خطة لإعادة الإعمار وفقًا للمعايير الدولية".





وذكر البيان أن البنك الدولي أعرب أيضا عن استعداده للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لإعادة إعمار بيروت.



