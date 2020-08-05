البنك الدولي يعرض المساعدة في تقييم أضرار انفجار بيروت وتطوير خطط إعادة الإعمار

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه اقترح استخدام تجربته في مجال التعافي من الكوارث لمساعدة بيروت في إجراء تقييم سريع للأضرار الناجمة عن انفجار الثلاثاء وبدء صياغة خطط لإعادة البناء.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي، "بناء على الخبرة العالمية من البلدان المتضررة من الكوارث، فإن مجموعة البنك الدولي مستعدة لنشر خبرتها لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات ووضع خطة لإعادة الإعمار وفقًا للمعايير الدولية".
وذكر البيان أن البنك الدولي أعرب أيضا عن استعداده للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لإعادة إعمار بيروت.
وأصيب عدد كبير من الأشخاص بعد انفجار هز بيروت ، لبنان، ما تسبب في أضرار جسيمة للمنازل في المنطقة المجاورة ، وفقا لتقارير تلفزيون ال بي سي نقلا عن وزير الصحة.
وذكر التقرير أن الانفجار كان قويا لدرجة أن نوافذ المنازل والمتاجر المحيطة دمرت على بعد كيلومترات من مركز الزلزال.
وظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو للانفجار، بالإضافة إلى أعمدة الدخان البيضاء التي ترتفع فوق المباني، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.