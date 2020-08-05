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برلمان

الشريف: قناة السويس الجديدة أدت إلى سهولة الملاحة والمنطقة ستزدهر الفترة القادمة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:52 م
قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة
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ماجدة بدوى
قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب ان قناة السويس الجديدة  وازدواجية القناة كان امر حتمي  لوضع البنية الأساسية لمشروعات شرق وشمال غرب خليج السويس هذه المناطق تم اشغالها بالكامل بفضل قناة السويس الجديدة 


وتابع الشريف في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان قناة السويس الجديدة أدت إلي سهوله الملاحة لعدة أسباب، أولا: اختصار زمن المرور  وبالتالي أصبح من عوامل جذب السفن.

وثانيا: توسيعه القناة ادي الي سهوله عبور السفن ذات الحمولات الكبيرة وهذا أمر إيجابي زاد من قدرة قناة السويس علي المنافسه مع المواني العالمية.

ثالثا: حركة الملاحة في الاتجاهين ادي الي رفع كفاءة القناة واصبح من عناصر الجذب للمرور بالقناة

رابعا: انشاء مجتمعات استثمارية شرق القناة ومنطقه شرق الاسماعليه تعمل بشكل إيجابي نتيجه وجود مشروعات وانفاق وبالتالي اصبح هناك مجتمع استثماري واصبح هناك مزايا تنافسيه لشرق القناة ومواني تنافس مواني شرق البحر المتوسط،  وايضا وجود ارصفه ٥كيلو ادي لوجود تجارة الترانزيت وبالتالي المنطقة ستزدهر الفترة القادمه
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