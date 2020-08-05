الشريف: قناة السويس الجديدة أدت إلى سهولة الملاحة والمنطقة ستزدهر الفترة القادمة

قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب ان قناة السويس الجديدة وازدواجية القناة كان امر حتمي لوضع البنية الأساسية لمشروعات شرق وشمال غرب خليج السويس هذه المناطق تم اشغالها بالكامل بفضل قناة السويس الجديدة









وتابع الشريف في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان قناة السويس الجديدة أدت إلي سهوله الملاحة لعدة أسباب، أولا: اختصار زمن المرور وبالتالي أصبح من عوامل جذب السفن.





وثانيا: توسيعه القناة ادي الي سهوله عبور السفن ذات الحمولات الكبيرة وهذا أمر إيجابي زاد من قدرة قناة السويس علي المنافسه مع المواني العالمية.





ثالثا: حركة الملاحة في الاتجاهين ادي الي رفع كفاءة القناة واصبح من عناصر الجذب للمرور بالقناة



