ترامب يناقض نفسه: انفجار مرفأ بيروت أمر فظيع وفرضية الهجوم غير أكيدة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انفجار مرفأ بيروت بالفظيع، قائلًا "لا أحد يستطيع أن يجزم بأسباب وقوعه".





وقال "ترامب"، أثناء مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "ما حدث في بيروت فظيع ولا أحد يستطيع الجزم بالأسباب، ولا أحد يمكنه أن يحدد حاليًا ما إذا كان الانفجار هجومًا".





وجاءت تصريحات ترامب الجديدة مناقضة لأول تعليق له على الحادث، أمس، حيث قال إن الانفجار "هجوم رهيب".





وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأول، الثلاثاء، "دعوني أبدأ بإرسال تعاطف أمريكا العميق مع شعب لبنان، حيث تشير التقارير إلى مقتل العديد من الأشخاص وإصابة مئات آخرين بجروح بالغة في انفجار كبير في بيروت... صلواتنا تذهب للضحايا وأسرهم.. الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان".



