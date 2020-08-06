ترامب: مستمرون في التنسيق مع حكومة لبنان لتحديد أسباب انفجار بيروت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إدارته تعمل بشكل وثيق مع حكومة لبنان، لتحديد أسباب انفجار مرفأ بيروت.





وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية للوقوف على أسباب انفجار مرفأ بيروت".





ومساء الأربعاء، قال مسئول بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تستبعد فرضية الهجوم، وذلك وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.





وقال ترامب إن الانفجار كان فظيعًا، مشيرًا إلى أن لا أحد يستطيع أن يجزم بأسباب وقوعه.





وأوضح الرئيس الأمريكي "ما حدث في بيروت فظيع ولا أحد يستطيع الجزم بالأسباب، ولا أحد يمكنه أن يحدد حاليًا ما إذا كان الانفجار هجومًا".





وجاءت تصريحات ترامب الجديدة مناقضة لأول تعليق له على الحادث، أمس، حيث قال إن الانفجار "هجوم رهيب".





وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: "دعوني أبدأ بإرسال تعاطف أمريكا العميق مع شعب لبنان، حيث تشير التقارير إلى مقتل العديد من الأشخاص وإصابة مئات آخرين بجروح بالغة في انفجار كبير في بيروت.. صلواتنا تذهب للضحايا وأسرهم.. الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان".