حل سحري.. مشروب طبيعي وفعال لـ علاج الحموضة

قالت الدكتورة سمر العمريطي، استشاري باطني، يعتبر جوز الهند من المشروبات التي تحتوي على التوازن الطبيعي بين الأحماض والقلويات كما فى دمائنا، وهو من المشروبات السحرية التي تحسن حالتك الصحية ومن ضمنها التخلص من الحموضة





اقرا ايضا..





وأضافت سمر العمريطي، عندما تتناول جوز الهند يقوم بالتفاعل مع الأحماض في المعدة لتجد مفعوله السحري بدأ على الفور وتشعر بالراحة، كما أنها تحتوي على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والفسفور والحديد والنحاس وفيتامين ب بأنواعه وكمية صغيرة من البروتين أيضا.





وتابعت: يمكنك تناول جوز الهند من 3-4 مرات يوميا ولا تنسي أن تناول كوب من مشروب جوز الهند مرة فى الصباح حتى وان لم تشعر بالحموضة فهي تعمل كواقي وعلاج للحموضة.