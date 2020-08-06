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مرأة

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:31 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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هاجر هانئ
حرص المنتج محمد كارتر على تهنئة زوجته الفنانة شيماء سيف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا تجمع بينهما.

علق كارتر على الصورة قائلا" كل سنة وانتي طيبة ياحببتي ويارب العمر كله ليكي .. اللهم ارزقها بركة في العمر ونور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق."

اعتادت شيماء سيف على مشاركة متابعيها متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورها و احدث الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

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كشفت صور شيماء سيف على الأنستجرام عن ذوقها الرفيع فى اختيار ملابسها على الرغم من وزنها الزائد، ولكنها تعتمد على الأزياء و الإطلالات ذات الألوان الزاهية و المبهجة.

تخطف شيماء سيف الأنظار بفساتينها المميزة ذات الأقمشة المطرزة و الفخمة التى تظهر بها على السجادة الحمراء، فهي تعتمد على التصميمات المتناسقة مع قوامها مما يمنحها مظهرا جذابا.

تفضل شيماء سيف أختيار تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها، كما تعتمد على صيحات المكياج التى تكشف عن جمال ملامحها.




في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة
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