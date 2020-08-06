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أخبار العالم

بومبيو يعلن إحراز تقدم مع روسيا بشأن الرقابة على الأسلحة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إحراز تقدم مع روسيا في المحادثات حول الرقابة على الأسلحة في الآونة الأخيرة، معربا عن أمله بانضمام الصين للحوار.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي أمس، الأربعاء، "خلال الأشهر الأخيرة كنا نعمل بدأب لجمع الدول الثلاث التي لديها أكبر قدرات نووية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وراء طاولة الحوار الاستراتيجي حول كيفية المضي قدما معا بتخفيض المخاطر على العالم".

وأضاف "أحرزنا تقدما مع الروس، وكان لدينا اجتماعان جيدان. وآمل بأن يكون لدينا قريبا اجتماع آخر، ونحن نأمل بأن يقرر الصينيون المشاركة فيه".

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا في الشهر الماضي مشاورات حول الأمن الاستراتيجي وتمديد معاهدة "ستارت-3" في فيينا، ومن المقرر أن تواصلا الحوار حول هذا الملف.

وتسعى واشنطن لضم الصين إلى اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية، لكن بكين رفضت المشاركة في أي صفقات من هذا القبيل.
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