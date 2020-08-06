ستعود أجمل.. لبنانيون يشاركون صوراً للبنان قبل وبعد انفجار بيروت

بين لحظة والأخرى أصبح لبنان عبارة شعلة نار وساعات تحول لهب النيران لرماد يسكن أسفله بقايا بلد جميل صمد أمام الأحزان طيلة الزمان ولم يستسلم للحزن قط.

تداول رواد التواصل الإجتماعي في لبنان صورًا لبلدهم الجميل قبل وبعد الانفجار بعبارات الألم والحزن التي أعادت للأذهان صور الحرب التي دامت لسنوات في لبنان وحصدت أرواح كثير من اللبنانيين.





تظهر الصور حجم الخراب الذي تسبب فيه الإنفجار الذي حدث أول أمس، الثلاثاء، ونتج عنه مئات عشرات الوفيات وآلاف الإصابات من شدة الانفجار.





علّق الرواد على الصور بعبارات يسودها الألم والحزن للدمار الذي وصلت له لبنان الجميلة ، متمنين الشفاء العاجل للمصابين و الصبر لأهالي الشهداء الذي توفوا نتيجة ذلك الحدث المؤسف .







